na první pohled vypadají jako práce pro někoho, kdo má v kuchyni hodně času a ještě víc Kremrole trpělivosti. Ve skutečnosti na nich není žádná velká záhada. Potřebují hlavně chladné těsto, dobré máslo a trochu klidu při navíjení. Z cukrářských vitrín je máme spojené spíš se svátečním talířkem, doma ale dopadnou překvapivě dobře. Křehká trubička, náplň podle nálady a hotovo. Jen počítejte s tím, že mizí rychleji, než člověk stačí opláchnout kovové formičky.
Kremrole se obvykle plní buď
bílkovým sněhem, nebo . Domácí i zahraniční recepty se v základu moc nerozcházejí: proužky těsta se namotají na kovové trubičky, lehce přes sebe, potřou se šlehačkou vejcem a pečou zhruba 12 až 15 minut při 200 °C. Po upečení jim dejte chvilku, ať trochu povolí horkost, teprve pak je sundávejte. Korpusy jsou křehké, takže hrubší zacházení se tady většinou vrátí prasklinou.
Vyplatí se myslet i na
náplň. Pokud chcete, aby kremrole vypadaly pěkně a držely tvar, neplňte je horkým sněhem ani příliš řídkým . Těsto potom rychle měkne a výsledek už není ono. Kdo si chce práci rozložit, může si neplněné korpusy podle kuchařských zdrojů bez potíží krémem zamrazit. Docela praktická věc, zvlášť když se nechcete v den návštěvy motat kolem těsta, trouby i krému najednou. Recept na křupavé kremrole se dvěma náplněmi
Doba přípravy: 1 hodina 15 minut + chlazení těsta
Co potřebujeme na kremrole
Těsto: 300 g hladké mouky 250 g másla 2 žloutky 2 lžíce octa 6 lžic mléka 1 vejce na potření
Klasická sněhová náplň: 2 bílky 160 g cukru 40 ml vody
Lehčí tvarohová náplň: 250 g tvarohu 250 g ricotty 80 g změklého másla 60 g moučkového cukru Postup přípravy domácích kremrolí
1. Z
mouky, másla, žloutků, octa a mléka vypracujte hladké těsto. Zabalte ho do fólie nebo obyčejného sáčku a dejte aspoň na 30 minut do lednice.
2. Troubu předehřejte na
200 °C. Kovové trubičky lehce potřete tukem. Těsto rozválejte a nakrájejte na proužky široké přibližně 2,5 cm.
3. Proužky namotávejte na trubičky s
mírným přesahem, aby se při pečení nerozjely. Přesuňte je na plech, potřete rozšlehaným vejcem a pečte 12 až 15 minut, až budou zlaté. Foto: Cooky.cz, Kremrole nejsou jen pouťová nostalgie: Křehké domácí trubičky se sněhovou náplní, které vrátí chuť na poctivou klasiku
4. Upečené kremrole nechte několik minut stát a pak je opatrně stáhněte z formiček. Když některá trochu praskne, nic dramatického. Tohle těsto je jemné a někdy si prostě dělá svoje.
Příprava náplní
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5. Na sněhovou náplň svařte
cukr s vodou na hustší rozvar. Bílky šlehejte nad parou a během šlehání k nim tenkým pramínkem přilévejte rozvar, dokud nevznikne pevný, lesklý sníh.
6. Na tvarohovou náplň nejdřív vyšlehejte
máslo s cukrem. Pak přidejte tvaroh a ricottu. Krém má být pevnější, ne tekutý.
7. Korpusy plňte cukrářským sáčkem z obou stran, aby se náplň dostala až doprostřed. Z domácí zkušenosti jsou kremrole výborné hned, po
1 až 2 dnech v lednici ale bývají kompaktnější a lépe se berou do ruky.
TIP: Pokud nechcete naplnit všechno najednou, upečené prázdné trubičky uložte do mrazáku. Později jako když je najdete, třeba před víkendem nebo nečekanou návštěvou. Sníh nebo tvaroh?
Klasika s
bílkovým sněhem ke kremrolím patří. Je sladká, lehká a drží pěkný tvar. Dá se ale zvolit i jiná cesta. Tvaroh s ricottou vytvoří krém méně sladký, o něco hutnější a sytější, což u podobného zákusku nemusí být vůbec na škodu.
Tvarohová náplň má navíc jednu čistě praktickou výhodu: připravuje se jednodušeji a není tak citlivá na teplotu. Tvaroh je podle přehledu Healthline bohatý na
bílkoviny, obsahuje také vápník a dokáže zasytit na delší dobu. Pořád je řeč o dezertu, ne o dietním jídle. Když už ale řešíte, čím domácí kremrole naplnit, tahle varianta dává v kuchyni docela rozumný smysl.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková