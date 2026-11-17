Fazolačku s belešema mám z dětství uloženou dost jasně. Doma se vařívala pravidelně a jeden pořádný hrnec většinou vyřešil celý oběd. Je to hutná, poctivá polévka z předem namočených fazolí, cibule, slaniny, koření a česneku. K ní patří měkké domácí beleše z kynutého těsta. Když se trefí majoránka, pepř a česnek, vznikne přesně takové jídlo, které zahřeje, zasytí a nepotřebuje kolem sebe žádné velké řeči.
Na
fazolačce je dobré i to, že snese drobné domácí úpravy. Podle lednice, podle spíže, někdy i podle nálady. Někdo do ní dá uzenou klobásu, jinde se vaří s kouskem . U nás většinou stačila slanina a kořenová zelenina. Zásadní je fazole namočit předem a potom nespěchat. uzených žeber Dlouhé pozvolné vaření udělá s vývarem svoje a fazole změknou bez toho, aby se z nich stala kaše.
Můj tip z kuchyně: Beleše si rozplánujte už ve chvíli, kdy těsto kyne. Když je pak polévka skoro hotová, člověk nemá chuť lítat mezi hrncem a pánví jako splašený. Recept na poctivou fazolačku s domácími belešemi
Počet porcí: 6 porcí Ingredience pro přípravu fazolačky
Polévka: 300 g bílých fazolí 150 g anglické slaniny nebo uzeného špeku 1 větší cibule 1 mrkev 1 menší petržel 1 menší kousek celeru 3 stroužky česneku 2 bobkové listy 3 kuličky nového koření 5 kuliček celého pepře 1 lžička sušené majoránky 1,5 až 1,8 l vody 2 lžíce hladké mouky 1 lžíce másla nebo sádla sůl a mletý pepř podle chuti
Jednoduché nočky do polévky: 1 vejce 1 lžička oleje 3 lžíce polohrubé mouky 1 lžíce krupice špetka soli
Beleše: 500 g hladké mouky 250 ml vlažného mléka 25 g čerstvého droždí 60 g rozpuštěného másla 1 vejce 2 lžíce cukru 1 špetka soli 1 lžíce rumu trocha oleje nebo sádla na potření pánve Postup přípravy husté fazolačky s belešemi
1.
Fazole nejdřív přeberte, propláchněte a dejte přes noc do studené vody. Ráno vodu slijte. Fazole se potom vaří pravidelněji a v polévce mají lepší konzistenci.
2. V hrnci nechte na troše tuku rozvonět nadrobno nakrájenou
cibuli spolu s na kostičky pokrájenou slaninou nebo uzeným špekem. Stačí pár minut, cibule má zesklovatět a slanina pustit vůni.
3. Přidejte okapané
fazole, vhoďte bobkový list, nové koření a celý pepř. Zalijte asi 1,5 až 1,8 litru vody a nechte zvolna vařit přibližně 60 minut.
4. Během vaření nakrájejte
mrkev, petržel a celer na menší kostičky. Po hodině fazole osolte, přisypte zeleninu a vařte dál ještě asi 20 až 30 minut, dokud fazole i zelenina nepovolí.
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5. V misce spojte
vejce, olej, polohrubou mouku, krupici a špetku soli. Těsto na nočky má být hustší, ale ne vyloženě tvrdé. Lžičkou ho zavařujte do téměř hotové polévky a několik minut provařte.
6. Na malé pánvi rozehřejte
máslo, zasypte ho hladkou moukou a umíchejte světlou jíšku. Přidejte ji do polévky, dobře rozmíchejte a nechte krátce provařit, aby se ztratila moučná chuť a polévka lehce zhoustla.
7. Vyjměte
bobkové listy i celé koření, pokud je najdete. Do polévky vmíchejte utřený nebo prolisovaný česnek, v dlaních promnutou majoránku a podle potřeby ještě sůl a pepř. Kdo má rád kyselejší tón, může přidat malou lžičku octa, ale obejde se to i bez něj. Foto: Cooky.cz, Fazolačku dávejte horkou s čerstvě opečenými beleši. Beleše
8. Na
beleše rozdrobte do vlažného mléka droždí, přisypte trochu cukru a nechte vzejít kvásek. Do mísy nasypte hladkou mouku, přidejte zbytek cukru, sůl, vejce, rum, rozpuštěné máslo a hotový kvásek. Vypracujte hladké těsto a nechte ho asi 45 minut kynout.
9. Vykynuté těsto rozdělte na menší díly a vytvarujte placičky silné přibližně
1 centimetr. Nechte je ještě 10 minut stát na vále. Potom je opečte na suché, případně jen lehce omaštěné pánvi z obou stran dozlatova. Foto: Cookycz, Beleše opečte na suché, nebo lehce omaštěné pánvi z obou stran.
10. Fazolačku podávejte horkou, ideálně hned po dovaření, s čerstvě opečenými
belešemi. Když něco zůstane do druhého dne, nic se neděje. V lednici vydrží a často chutná ještě líp, jen počítejte s tím, že trochu zhoustne. Rady z domácí kuchyně Pro výraznější chuť můžete část slaniny nahradit uzenou klobásou. U fazolačky je to úplně běžná a osvědčená varianta. Jestli polévka moc zhoustne, dolijte trochu horké vody a nechte ji ještě krátce přejít varem. Hotové beleše můžete po opečení lehce potřít rozpuštěným máslem. Zůstanou vláčnější a budou hezky vonět. Pokud budete fazolačku servírovat až později, nočky zavařte raději těsně před podáváním. Když v polévce stojí dlouho, nasají tekutinu a zbytečně ji zahustí.
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