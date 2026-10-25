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DRBNA HISTORIČKA: Před devadesáti lety se konal v Prostějově sjezd moravských knihomolů

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Moravští knihomilové se od roku 1929 každoročně scházeli v některém městě. A tak po Olomouci, Kroměříži, Uherském Hradišti, Moravské Ostravě, Brně, Přerově a Břeclavi se v roce 1936 sešli na své schůzce v Prostějově.
DRBNA HISTORIČKA: Před devadesáti lety se konal v Prostějově sjezd moravských knihomolů

DRBNA HISTORIČKA: Před devadesáti lety se konal v Prostějově sjezd moravských knihomolů

Zdroj: poskytla Hana Bartková
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 25.10.2026 09:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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