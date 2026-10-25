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Kam zmizela krásná moderátorka Novy Jana Adámková. Ochrnula jí půlka tváře, štěstí našla jinde

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Byla tváří Novy na přelomu tisíciletí. Pak zmizela z obrazovek a život jí přichystal zkoušky i nečekaný nový směr.
Kam zmizela krásná moderátorka Novy Jana Adámková. Ochrnula jí půlka tváře, štěstí našla jinde

Kam zmizela krásná moderátorka Novy Jana Adámková. Ochrnula jí půlka tváře, štěstí našla jinde

Zdroj: TV Nova s.r.o, Volné dílo, Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 25.10.2026 13:30

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