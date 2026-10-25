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Tragická nehoda v Bečově nad Teplou. Muž zemřel, ženu převezli do nemocnice

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K vážné dopravní nehodě dvou osobních automobilů došlo v Karlovarské ulici v Bečově nad Teplou. Zatímco ženu záchranáři s lehkým zraněním převezli do nemocnice, muž přes veškerou snahu záchranářů zemřel. Silnice I/20 byla v místě nehody uzavřena.
Tragická nehoda v Bečově nad Teplou. Muž zemřel, ženu převezli do nemocnice

Tragická nehoda v Bečově nad Teplou. Muž zemřel, ženu převezli do nemocnice

Zdroj: HZS KVK
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 25.10.2026 12:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

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