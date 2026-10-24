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Hodina spánku navíc? Jak zvládnout podzimní změnu času bez únavy

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V noci na zítřek si posuneme hodiny o jednu hodinu zpět. Dobrá zpráva pro všechny, kteří si rádi přispí? Ne tak docela. Britští vědci zjistili, že hodina navíc se automaticky nepromění v hodinu spánku. Co můžeme udělat, abychom si udrželi energii i v následujících podzimních dnech?
Hodina spánku navíc? Jak zvládnout podzimní změnu času bez únavy

Hodina spánku navíc? Jak zvládnout podzimní změnu času bez únavy

Zdroj: Pixabay.com
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 24.10.2026 11:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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