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Philadelphia mu nabídla 90 milionů dolarů. Carlsson jí pak vstřelil gól a pomohl Anaheimu k vítězství

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Philadelphia chtěla v létě získat švédského útočníka Lea Carlssona a předložila mu nabídku na pět let za 90 milionů dolarů. Anaheim ale astronomický kontrakt dorovnal a svůj talent si ponechal. V sobotu se oba kluby potkaly poprvé od této přestupové přestřelky. Carlsson dal Flyers gól, připravil vítěznou branku a Ducks zvítězili 5:4. Navíc jim pomohl i český brankář Lukáš Dostál, který zastavil 28 střel.
Philadelphia mu nabídla 90 milionů dolarů. Carlsson jí pak vstřelil gól a pomohl Anaheimu k vítězství

Philadelphia mu nabídla 90 milionů dolarů. Carlsson jí pak vstřelil gól a pomohl Anaheimu k vítězství

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 25.10.2026 12:45

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