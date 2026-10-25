YouTube Music konečně udělalo důležité rozhodnutí. Skladby vytvořené umělou inteligencí začne označovat

Kdo si v těchto dnech pustí v YouTube Music skladbu, při jejímž vzniku sehrála významnou roli generativní umělá inteligence, nově uvidí přímo v přehrávači viditelný štítek. Po klepnutí se zobrazí stručné vysvětlení, jak přesně se AI na tvorbě dané nahrávky podílela. Nejde o zákaz hudby vytvořené pomocí AI ani o konec její monetizace. Cílem je poskytnout posluchačům informace o tom, co vlastně poslouchají.
Jde o důležitý krok, protože YouTube Music patří mezi největší hudební streamovací platformy na světě a dosud podobné označování hudby nenabízela. Slovo „konečně“ je proto na místě: u videí na YouTube fungují štítky upozorňující na obsah vytvořený pomocí AI už od března 2024, zatímco u hudby se objevují až o dva a půl roku později.
Jak označování funguje a kdo o něm rozhoduje
Systém stojí na třech kategoriích, které Google definuje pro své partnery a distributory: Fully Gen AI (plně vytvořeno umělou inteligencí), Partly Gen AI (umělá inteligence se podílela na části tvorby) a No Gen AI (bez využití generativní AI). Autoři a distributoři tyto údaje zadávají při nahrávání skladeb prostřednictvím standardizovaných metadatových formátů DDEX nebo CSV. Pokud údaj chybí, YouTube může využít vlastní detekční nástroje a další signály k identifikaci hudby vytvořené pomocí AI.
Posluchač uvidí štítek především u skladeb, při jejichž vzniku hrála umělá inteligence významnou roli. Po klepnutí se zobrazí podrobnější informace. Google zároveň oznámil, že stejné označování hudby plánuje rozšířit také do hlavní aplikace YouTube.
Otázkou však zůstává spolehlivost celého systému. Google uvádí, že vychází z deklarací partnerů, vlastních detekčních nástrojů a dalších interních signálů. Veřejná čísla o přesnosti systému ani o četnosti chybných označení ale zatím nezveřejnil. Není také jasné, v jakém rozsahu bude zpětně označovat starší skladby z již existujícího katalogu.
Proč to trvalo tak dlouho
Časová osa vysvětluje, proč se o této novince mluví jako o něčem, co mělo přijít už dávno. YouTube zavedlo povinnost přiznávat využití AI při tvorbě videí 18. března 2024. Od 27. května 2026 pak posílilo viditelnost štítků a rozšířilo využití automatických detekčních nástrojů. Hudba však po celou tuto dobu postrádala vlastní systém označování. Důvodem byly specifické požadavky hudebního průmyslu, zejména potřeba upravit metadata pro distributory a vytvořit klasifikaci odpovídající jednotlivým způsobům využití AI při tvorbě nahrávek.
Mezitím produkce hudby pomocí umělé inteligence prudce vzrostla. Deezer v dubnu 2025 oznámil, že 18 % všech nově nahraných skladeb na jeho platformě bylo plně vytvořeno pomocí AI. V červenci 2026 pak uvedl, že během nejvytíženějších dnů tvořila hudba generovaná umělou inteligencí více než 50 % denních nahrávek. Podle odhadu organizace CISAC by mohlo být do roku 2028 ohroženo 24 % příjmů hudebních tvůrců a hudba vytvořená pomocí AI by mohla generovat přibližně pětinu příjmů tradičních streamovacích platforem.
V takovém prostředí představuje označování skladeb v přehrávači základní krok k větší transparentnosti. Google k němu ale přistoupilo až nyní.
YouTube versus konkurence: informace, nebo tvrdý zásah?
YouTube zvolilo ve srovnání s ostatními velkými hudebními streamovacími službami poměrně mírný přístup. Štítek posluchači sdělí, že při tvorbě skladby hrála roli umělá inteligence. Neumožňuje mu však hudbu vytvořenou pomocí AI jednoduše odfiltrovat a nijak přímo neomezuje její monetizaci. Přístup konkurence se v tomto ohledu výrazně liší:
- TIDAL od 29. června 2026 identifikuje a označuje hudbu vytvořenou výhradně pomocí AI. Zároveň ji označil za nezpůsobilou k monetizaci a vyhrazuje si možnost vyloučit ji z výpočtu tantiém.
- Deezer označuje hudbu vytvořenou pomocí AI od června 2025. Vyřazuje ji z algoritmických i redakčních doporučení a 13. října 2026, tedy den před oznámením YouTube, představil přepínač, který uživatelům umožňuje skrýt plně AI-generované skladby, alba i interprety ve výsledcích vyhledávání. Z doporučení již vyřadil přes 42 milionů skladeb.
- Spotify testuje v beta verzi mobilní aplikace funkci AI Credits, která má ukazovat, ve kterých částech skladby byla využita umělá inteligence. Platforma rovněž pracuje s označováním interpretů vytvořených pomocí AI a tyto profily standardně nezařazuje do redakčních ani algoritmických doporučení.
YouTube naproti tomu zatím neoznámilo žádný filtr, přepínač ani omezení doporučování hudby vytvořené pomocí AI. Posluchač se tedy dozví, že skladba vznikla s pomocí umělé inteligence, ale co s touto informací udělá, záleží pouze na něm.
Co to znamená pro české posluchače a hudebníky
Česko patří mezi země, ve kterých je YouTube Music oficiálně dostupné. Google u nového označování AI hudby neuvádí žádné regionální výjimky a v oznámení píše, že funkce je dostupná „od dnešního dne“, tedy od 14. října 2026. Přesný harmonogram zavádění pro české uživatele ale nezveřejnil, takže se novinka může na jednotlivých účtech objevovat postupně.
Pro české hudebníky má tato změna dvě stránky. YouTube je licencovaná platforma, která prostřednictvím systému Content ID pomáhá držitelům práv spravovat jejich obsah a získávat příjmy. Samotný štítek monetizaci nijak neomezuje. Hudba vytvořená pomocí AI tak může na platformě dál soutěžit o pozornost posluchačů a počet přehrání za podmínek, které se v tomto ohledu zásadně neliší od podmínek pro lidskou tvorbu.
Pokud platforma nepřistoupí také k omezení monetizace nebo doporučování AI hudby, samotné označování nemusí konkurenční tlak na lidské autory nijak výrazně zmírnit. Posluchačům však alespoň poskytne více informací, na jejichž základě se mohou rozhodovat.
Podle nás YouTube udělalo důležitý, ale poměrně skromný krok. Poskytlo posluchačům informaci o původu hudby, zatím jim však nenabídlo nástroj, pomocí kterého by mohli hudbu vytvořenou výhradně pomocí AI snadno filtrovat. Deezer den předtím ukázal, že lze zajít ještě dál. Otázkou zůstává, zda se k podobnému řešení přidá i Google, nebo zůstane pouze u informačních štítků.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík