Jihostroj je zatím stoprocentní. Volejbalisté z Benátek vezou další výhru 3:0

V Benátkách bez zaváhání. Jihostroj je po třech kolech stoprocentní.
Nejlepším hráčem byl vyhlášen Fabrizio Gironi, který nasbíral 18 bodů. Jihočeši tak ve třech zápasech neztratil ani jeden set a s Kladnem se dělí o první místo. Ve čtvrtek přijedou do Českých Budějovic obhájci titulu z Karlovarska. VK Benátky nad Jizerou - Jihostroj České Budějovice 0:3 ( 20:25, 21:25, 22:25)
VK Benátky nad Jizerou: Šulc, Švec, Pitner, Donovan, Cziczlay, Bartoš, libero Kiss. Střídali: Matras, Swoboda, Dergunov
Jihostroj České Budějovice: Bartůněk, Ihnát, Sedláček, Perry, Gironi, Billich, libero Boiko. Střídali: Brichta, van Geel, Taylor-Parks
Nejvíce bodů: Gironi 18, Ihnát 16, Perry 7 – Donovan 14, Šulc 9, Swoboda 8. Útoky: 30:38. Esa: 4:5. Bloky: 8:7. Chyby soupeře: 21:25. Rozhodčí: Buchar a Velinov. Diváci: 368 Popis utkání
Jihostroj vstoupil do utkání soustředěně a od prvních výměn si držel mírný náskok. Benátky zůstávaly na dosah, po stavu 7:8 z pohledu domácích ztrácely v prostřední části 14:16 a před koncovkou 18:21. Hosté byli v úvodní sadě účinnější v útoku, kde dosáhli 47procentní úspěšnosti oproti 34 procentům domácích, a pomohli si také třemi esy. Benátky se ještě pokusily závěr zdramatizovat, Jihostroj ale vedení nepustil a první set získal 25:20. Domácí navíc do dalšího průběhu vstupovali bez zraněného nahrávače Pavla Bartoše, kterého nahradil Ondřej Matras.
Také druhý set se zpočátku vyvíjel lépe pro Jihostroj. Jihočeši vedli 8:5 a v prostřední části zvýšili náskok na 16:11. Benátky se ve druhé polovině sady přiblížily a před koncovkou stáhly rozdíl na 17:21, hosté však v klíčových chvílích těžili z pevnější hry na síti a dokázali využívat chyb domácích. Druhý set tak dovedli k vítězství 25:21 a dostali se do vedení 2:0.
Ve třetí sadě předvedly Benátky svůj nejlepší nástup. Domácí vedli 8:6 a ještě v prostřední části drželi těsný náskok 16:15. Jihostroj ale postupně otočil vývoj a před koncovkou už vedl 21:19. Benátky si pomáhaly blokem, Jihočeši však byli v závěru přesnější v útoku a v rozhodujících výměnách soupeři nedovolili návrat. Třetí set vyhráli 25:22 a uzavřeli utkání ve třech sadách. Nejlepším hráčem Jihostroje byl vyhlášen Fabrizio Gironi.
Ohlasy
Jakub Svoboda (smečař VK Benátky nad Jizerou): „ Myslím si, že jsme do zápasu nevstoupili špatně. Problém byl v tom, že jsme se v koncovkách vždycky sami vyhodili. Soupeř podle mě nehrál úplně to nejlepší, co umí, takže je velká škoda, že nemáme aspoň nějaký bod.“
Jiří Šiller (trenér VK Benátky nad Jizerou): „ Po utkání jsem měl hlavně velkou starost, co se stalo s Pavlem Bartošem. Údajně má jen vykloubený prst, takže je to snad dobrá zpráva. Kluky musím pochválit, jak se s tou nepříjemnou situací vyrovnali a bojovali. Ondra Matras pomohl, ale Budějovice mají momentálně lepší kádr, takže jim musíme pogratulovat.“
Jakub Ihnát (smečař VK Jihostroj České Budějovice): „ Hodnotím to samozřejmě pozitivně. Vyhráli jsme 3:0, i když to nebylo úplně nejhladší. Pořád se sehráváme a ještě to chvíli potrvá, ale myslím, že jsme den ode dne lepší. Tým má potenciál a jsem rád, že jsme získali důležité tři body v prvním venkovním zápase. Pavlovi přeju brzké uzdravení a doufám, že bude co nejdřív v pořádku.“ Zdeněk Šmejkal (trenér VK Jihostroj České Budějovice): „ Pro nás to byl mentálně složitý zápas, který z velké části ovlivnilo zranění Pavla Bartoše. V té situaci bylo naším hlavním úkolem udržet pozornost a nedopustit podcenění nebo polevení v některé části setů. To jsme splnili, vyhráli za tři body a jsme spokojení. Pavlovi přejeme, aby se brzy uzdravil.“