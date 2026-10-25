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Vznik samostatného Československa si Přerov připomene lampionovým průvodem

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Dechovým koncertem, pietní akcí a také lampionovým průvodem si Přerov letos ve středu 28. října připomene Vznik samostatného Československa. Průvod vyjde v 17 hodin z náměstí T. G. Masaryka.
Vznik samostatného Československa si Přerov připomene lampionovým průvodem

Vznik samostatného Československa si Přerov připomene lampionovým průvodem

Zdroj: Město Jihlava
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 25.10.2026 12:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

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