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Vesmír nám možná odhalil další tajemství - planetu v jiné galaxii. Na další důkaz si ale počkáme desítky let. Proč je to tak unikátní?

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Planety u jiných hvězd už astronomové objevují pravidelně, většinou však v naší vlastní galaxii. V roce 2021 oznámili kandidáta na planetu v galaxii M51 vzdálené asi 28 milionů světelných let. Vodítkem nebylo běžné světlo hvězdy, ale zvláštní výpadek rentgenového záření. Vysvětlení je lákavé, zároveň však stále čeká na potvrzení.
Vesmír nám možná odhalil další tajemství - planetu v jiné galaxii. Na další důkaz si ale počkáme desítky let. Proč je to tak unikátní?

Vesmír nám možná odhalil další tajemství - planetu v jiné galaxii. Na další důkaz si ale počkáme desítky let. Proč je to tak unikátní?

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 25.10.2026 13:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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