Vojtěch Dyk překvapil po StarDance: Doma už o soutěži nechtějí ani slyšet!

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Zpěvák a herec Vojtěch Dyk (41) patří mezi výrazné favority letošní řady StarDance. Přestože mu diváci věří a na tanečním parketu sklízí úspěchy, sám zůstává nohama pevně na zemi. V exkluzivním rozhovoru pro Aplausin.cz prozradil, jak vnímá svou popularitu, proč doma nechce o taneční soutěži příliš mluvit a co plánuje na letošního Českého slavíka. Favorit StarDance? Dyk má na slávu vlastní názor!
Vojtěch Dyk se na tanečním parketu rozhodně neztrácí. Díky svému hudebnímu nadání, smyslu pro rytmus a přirozenému charismatu patří mezi soutěžící, od kterých diváci hodně očekávají. Sám zpěvák ale přiznává, že si z nálepky favorita příliš těžkou hlavu nedělá. „To je taková hra na slávu, tady tohleto,“ řekl s úsměvem pro Aplausin.cz. „Byl bych blázen, kdybych řekl, že se mi to nelíbí, že mě diváci považují za favorita. Ale na druhou stranu je to vlastně jedno,“ dodal s tím, že jeho hlavním cílem je si soutěž co nejvíce užít. Pohádkový večer si užil naplno
Poslední soutěžní večer se nesl v pohádkovém duchu a Dyk na parketu předvedl vystoupení, ve kterém mohl zúročit nejen svůj taneční talent, ale také herecké zkušenosti. „Já jsem si to užil moc. Mám rád nejenom pohádky, ale i tanec. A když je choreografie taková členitá, tak to mám taky rád,“ svěřil se zpěvák. Velkou radost mu udělala také herecká část vystoupení. „Měli jsme tam i hereckou etudu, tak to jsem si taky užil. Takže já byl nadšený,“ přiznal. Doma má StarDance stopku!
Ačkoliv se nyní velká část Dykova života točí kolem náročných tréninků a sobotních přímých přenosů, doma si chce od tanečního shonu především odpočinout. A rozhodně nechce, aby se StarDance stala jediným tématem rodinných rozhovorů. „Doma si právě chceme od toho odpočinout. Protože se na to všichni ptají,“ vysvětlil. „Aby si diváci nemysleli, že existuje jenom StarDance. Normálně jsou ještě během toho normální životy. A my žijeme ty životy,“ dodal zpěvák, který tak dal jasně najevo, že rodinné soukromí má pro něj stále velkou hodnotu. Český slavík? Těší se i na panáčka!
Vedle taneční soutěže se pomalu blíží také další velká společenská událost, Český slavík. A přestože by se mohlo zdát, že zpěvák bude řešit především případné ocenění, jeho očekávání jsou mnohem uvolněnější. „Na ten večer se vždycky těším, protože si ho snažím užít s lidmi, které přes rok moc často nevidím,“ prozradil Dyk. A jak takový večer podle něj vypadá? „Setkám se tam s kámoši nebo známými, dáme si tam po panáčku třeba a užijeme si ten krásný čtyřapůlhodinový večer,“ dodal pobaveně. Pomůže mu StarDance k dalšímu úspěchu?
Nabízí se otázka, zda by pravidelné televizní vystupování před statisíci diváků mohlo Dykovi pomoci také v hlasování Českého slavíka. Sám zpěvák však jakékoliv spekulace odmítá. „To se vůbec neodvážím odhadovat,“ odpověděl na otázku Aplausin.cz. Zároveň zdůraznil, že případný úspěch v hudební anketě rozhodně nebyl důvodem jeho účasti ve StarDance. Zdá se tak, že Vojtěch Dyk má priority jasně nastavené. Ať už ho čeká taneční triumf, nebo další hudební ocenění, nejdůležitější pro něj zůstává radost z toho, co právě dělá. Zdroj: Aplausin.cz