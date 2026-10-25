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Vojtěch Dyk překvapil po StarDance: Doma už o soutěži nechtějí ani slyšet!

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Zpěvák a herec Vojtěch Dyk (41) patří mezi výrazné favority letošní řady StarDance. Přestože mu diváci věří a na tanečním parketu sklízí úspěchy, sám zůstává nohama pevně na zemi. V exkluzivním rozhovoru pro Aplausin.cz prozradil, jak vnímá svou popularitu, proč doma nechce o taneční soutěži příliš mluvit a co plánuje na letošního Českého slavíka.
Vojtěch Dyk a Catharina Málek jako z pohádky Šíleně smutná princezna

Vojtěch Dyk a Catharina Málek jako z pohádky Šíleně smutná princezna

Zdroj: herminapress
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 25.10.2026 12:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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