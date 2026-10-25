Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Nakládaná červená řepa s křenem, fenyklem a anýzem ve skleničkách: Vitamíny zavařené na zimu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Červená řepa patří k těm zásobám do spíže, které se u nás doma dělají pořád dokola. Když je úroda pěkná nebo seženu větší množství najednou, sahám po starém postupu s křenem, kmínem, fenyklem a anýzem, protože právě tahle kombinace dá řepě výraznější a kulatější chuť. Ve skleničkách pak vydrží dlouho a hodí se k masu, k bramborám i jen tak k večeři s chlebem.
Obrázek na recept na červenou řepu

Obrázek na recept na červenou řepu

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na červenou řepu
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 25.10.2026 13:13

Reklama
Další články z Cooky.cz
Kvíz, který prověří znalosti o vaření: Úkolem je poznat 10 pokrmů pouze podle jejich ingrediencí
Kvíz, který prověří znalosti o vaření: Úkolem je poznat 10 pokrmů pouze podle jejich ingrediencí
Borůvkový koláč s křupavou drobenkou: Jemné těsto a šťavnaté ovoce v oblíbeném domácím moučníku
Borůvkový koláč s křupavou drobenkou: Jemné těsto a šťavnaté ovoce v oblíbeném domácím moučníku

Kynutý borůvkový koláč s drobenkou je jedna z těch klasik, které se v domácí kuchyni prostě nedají přebít....

Klasické Míša řezy nemusíte kupovat v cukrárně, s nadýchaným korpusem a tvarohem si je upečete doma
Klasické Míša řezy nemusíte kupovat v cukrárně, s nadýchaným korpusem a tvarohem si je upečete doma

Vypadá slavnostně, ale doma ho dělám hlavně ve chvíli, kdy chci vsadit na jistotu. Oblíbený Míša řez patří...

Našli jste v lese další hříbky a nevíte, co s nimi? Houbová omáčka se smetanou a česnekem, podávaná s bramborami a vejcem, provoní celý dům
Našli jste v lese další hříbky a nevíte, co s nimi? Houbová omáčka se smetanou a česnekem, podávaná s bramborami a vejcem, provoní celý dům

Čas sběru hub je pro tuhle omáčku jako dělaný. Někde rostou víc, jinde člověk obejde půl lesa a vrátí se...

Pražské koláče ke kávě i na oslavu: Jak upéct kulaté koláčky tak, aby tvaroh nevytekl a pečení se vždy povedlo
Pražské koláče ke kávě i na oslavu: Jak upéct kulaté koláčky tak, aby tvaroh nevytekl a pečení se vždy povedlo

Pražské koláče patří k těm receptům, které vypadají slavnostněji, než kolik kolem nich je skutečné práce....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.