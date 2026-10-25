Nakládaná červená řepa s křenem, fenyklem a anýzem ve skleničkách: Vitamíny zavařené na zimu

Červená řepa je přesně ten typ zásoby, která se u nás ve spíži dlouho neohřeje. Když se povede úroda nebo narazím na větší množství za dobrou cenu, vracím se ke starému postupu s křenem, kmínem, fenyklem a anýzem. Tahle směs dá řepě výraznější chuť a nálev pak voní jinak než ten úplně obyčejný sladkokyselý. Sklenice vydrží dlouho a člověk je vytáhne k masu, k bramborám, někdy i jen tak večer k chlebu.
Tenhle recept je mi blízký hlavně tím, že je
poctivý a praktický. Žádné složitosti: řepa se uvaří podobně jako brambory, oloupe se, nakrájí a naskládá do sklenic. Postup hodně připomíná řepu, kterou dělávala moje babička. Tentokrát jsem ji krájela nožem s vlnitým ostřím. Kostičky pak vypadají ve sklenici trochu úhledněji a nálev se mezi ně pěkně dostane.
Můj tip zní: Po slití dejte uvařenou řepu na chvíli do studené vody. Stačí pár minut. Slupka povolí mnohem ochotněji a člověk se u toho tolik nespálí. Červená řepa ve spíži má v české kuchyni pevné místo
Červená řepa obsahuje vlákninu, minerální látky i přirozená barviva. V kuchyni má ještě jednu podstatnou výhodu: vydrží vaření, pečení i zavařování a nepřijde o svou typickou zemitou chuť. I proto se u nás drží jako příloha, základ salátů i jednoduchá zásoba na zimu. Recept na babiččinu červenou řepu do skleniček
Celkový čas: zhruba 2,5 až 3 hodiny Ingredience, které budeme potřebovat 10 kg červené řepy 1 lžička strouhaného křenu do každé sklenice 1/2 l octa 1,5 l vody 60 g soli 70 g cukru krupice kmín podle potřeby fenykl podle potřeby anýz podle potřeby Postup přípravy poctivé domácí červené řepy s křenem do skleniček
1. Řepu nejdřív pořádně omyjte, ale
neloupejte ji. Dejte ji vařit ve slupce do většího hrnce, podobně jako brambory, a vařte doměkka. Menší bulvy budou hotové dřív, větším to trvá déle.
2. Uvařenou
řepu slijte a krátce ji ochlaďte studenou vodou. Jakmile ji udržíte v ruce, stáhněte slupku prsty nebo si pomozte malým nožem.
3. Oloupanou řepu nakrájejte na
kostičky. Mně se osvědčil nůž s vlnitým ostřím, protože kousky potom vypadají hezky domácky a ve sklenici nejsou tak obyčejné. Foto: Cooky.cz, Nakládaná červená řepa
4. Připravte si čisté a suché
sklenice. Na dno každé dejte 1 lžičku strouhaného křenu.
5. Do sklenic začněte skládat
řepu. Mezi vrstvy vždy lehce přisypte směs kmínu, fenyklu a anýzu. Dvě vrstvy úplně stačí, koření nemá řepu zadusit.
6. Horní vrstvu řepy ve sklenici
pořádně zatlačte. Není to krok navíc pro nic za nic. Řepa má sedět pevně a po zalití nálevem zbytečně neplavat. V hrnci si připravte nálev
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7. Smíchejte
1/2 litru octa, 1,5 litru vody, 60 g soli a 70 g cukru krupice. Přiveďte k varu a krátce povařte, aby se cukr i sůl rozpustily.
8. Připravené sklenice s řepou zalijte ještě horkým
nálevem téměř po okraj. Řepa má být ponořená, pod víčkem ale nechte malou mezeru.
9. Než sklenice zavřete, pečlivě otřete
hrdla sklenic. Vyplatí se to nepodcenit. Na skle často zůstane kapka nálevu nebo drobný kousek řepy a víčko pak nemusí dobře chytit.
10. Sklenice pevně uzavřete a sterilujte
35 minut při 90 °C. Hodí se zavařovací hrnec, případně větší hrnec s vložkou nebo utěrkou na dně.
11. Po sterilaci sklenice opatrně vyndejte, postavte je na utěrku a nechte je v klidu vychladnout, ideálně mimo průvan. Po vychladnutí zkontrolujte, jestli víčka pevně drží.
12. Hotovou
zavařenou červenou řepu uložte do spíže. Podávejte ji vychlazenou k pečenému masu, karbanátkům, bramborám nebo ji přidejte do studeného salátu. Otevřenou sklenici dejte do lednice a spotřebujte ji během několika dní. Foto: Cooky.cz, Nakládaná červená řepa ve sklenicích Rady Chcete-li jemnější výsledek, část řepy můžete místo krájení na kostičky nahrubo nastrouhat. I tak se doma řepa běžně připravuje. Milovníci ostřejší chuti mohou přidat trochu víc křenu. Jen opatrně, aby nakonec nebyl cítit víc než samotná řepa. Stejný nálev můžete použít také na plátky nebo hranolky. Do salátů se pak berou ze sklenice velmi pohodlně. Pokud sklenice posíláte dál po rodině, napište na víčko datum. Ve spíži se v tom pak člověk neztrácí.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková