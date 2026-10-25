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Střelec Slavie Chytil o kvalitě svých spoluhráčů: Tohle bych vůbec nechtěl řešit

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Mojmír Chytil zachránil Slavii proti Mladé Boleslavi remízu, pak ale odmítl seřadit Provoda, Mosese a Ayaosiho. Slavia nevyhrála čtvrtý zápas v řadě.
Střelec Slavie Chytil o kvalitě svých spoluhráčů: Tohle bych vůbec nechtěl řešit

Střelec Slavie Chytil o kvalitě svých spoluhráčů: Tohle bych vůbec nechtěl řešit

Zdroj: SK Slavia Praha
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 25.10.2026 12:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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