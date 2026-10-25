Střelec Slavie Chytil o kvalitě svých spoluhráčů: Tohle bych vůbec nechtěl řešit

Ve Fortuna Areně se psala 86. minuta, když Chytil skluzem zakončil centr Ayaosiho a srovnal na 1:1. Na ruce měl kapitánskou pásku teprve pár desítek vteřin. Po zápase dostal od novinářů otázku, s kým z podpory útoku se mu hraje nejlépe, a padla jména Lukáš Provod, Moses a Ayaosi. „Tohle bych vůbec nechtěl řešit,“ odpověděl útočník. Vytržená z kontextu ta věta zní jako náznak dusna v kabině. V celé odpovědi ale znamená spíš opak: Chytil odmítl postavit spoluhráče na stupně vítězů ve chvíli, kdy Slavia potřebuje všechno, jen ne žebříček oblíbenců.
Otázka, na kterou nechtěl vybírat
Dotaz mířil na hráče, kteří Chytilovi chodí na pomoc „ze středu a ze stran“. Útočník vybírat odmítl. Podle něj „každý má svou kvalitu“ a každý do hry přináší něco jiného. Hrát se mu podle vlastních slov nehraje s nikým hůř ani líp. Přidal i to, že Slavia má kvalitu také na lavičce a každý náhradník umí hru oživit.
Podle nás je to přesně ta odpověď, kterou by v té chvíli chtěl slyšet trenér. Kdyby Chytil řekl jedno jméno, zbylí dva by si druhý den v novinách přečetli, že jsou až za ním. A Provod na tom zrovna není nejlíp. Jindřich Trpišovský po zápase sám řekl, že záložníkovi chybí jeho typický pohyb, akcelerace a dynamika. Zároveň ho ale hájil zkušenostmi, výškou a přínosem při standardkách. Útočník, který by v takové situaci začal rozdávat známky, by jen přilil olej do ohně.
Přímý doklad napětí mezi Provodem, Mosesem a Ayaosim v Chytilových slovech není. Mluvil smířlivě a zopakoval, že tým „půjde dál“. Nervozitu v jeho výpovědi přináší jiné téma, a to výsledky.
Gól skluzem a páska na ruce
Zápas 12. kola Chance Ligy 2026/27, odehraný 24. října 2026, měl pro Chytila zvláštní dramaturgii. Nastoupil v základní sestavě, což v minulosti nebylo samozřejmé. Ve Slavii býval spíš žolíkem, který přichází z lavičky. V 85. minutě odešel po střídání z hřiště kapitán Tomáš Holeš, páska putovala k Chytilovi a o minutu později bylo vyrovnáno. Podrobnosti zachycuje zápasová zpráva Slavie.
Do sestavy se tentokrát dostal i brankář Nazar Domčak, který odchytal ligovou premiéru za Slavii. První soutěžní minuty za klub už předtím sbíral v poháru ve Varnsdorfu.
Na otázku ohledně své role Chytil odpověděl diplomaticky, ale s jasným podtextem. Přijme každou roli, kterou mu trenér dá, a chce týmu pomáhat k výhrám. „Cítím, že bych mohl dostat víc šancí,“ dodal. Otevřenou nespokojenost v tom nevidíme, spíš ambici, kterou si gólem podložil. Kapitánská páska byla v tomto zápase symbolickou epizodou, ne potvrzeným posunem v hierarchii. Argument pro větší vytížení má ale Chytil teď silnější než kdy dřív.
Prospané první poločasy
Nejvážněji zněla jiná část rozhovoru. Chytil sám připomněl, že Slavia nevyhrála čtyři soutěžní zápasy po sobě, a pojmenoval vzorec: jeden poločas „vždy prospí“. Proti Mladé Boleslavi to byl znovu ten první. Dřív podle něj Slavia soupeře „mlela“ celých devadesát minut a o zápasech rozhodovala už v první půli. Teď se do utkání nedostává.
Reprezentační pauzu jako hlavní příčinu neoznačil. Remízu na hřišti Fenerbahče dokonce za ztrátu nepovažuje. Domácí 0:0 s Hradcem Králové ze 17. října a teď 1:1 s Boleslaví už ale jako ztracené body bolí.
Trpišovský byl ve výčtu konkrétnější. Vadil mu slabý první poločas, špatný pohyb, ztráty míčů a špatná rozhodnutí. Pravá strana podle něj fungovala hůř, v obou vápnech chyběl důraz a v boxu tlak. Slavia vyhrávala méně soubojů a nedala gól ze standardní situace, tedy ze zbraně, na kterou dřív spoléhala. Trenér chce také dostat k Chytilovi do vápna víc hráčů. To je mimochodem nejlepší odpověď na otázku, s kýmkoli se útočníkovi hraje nejlépe: s kýmkoli, kdo za ním do šestnáctky dobíhá.
Lídr bez výher a úterní pohár
Paradoxně Slavia v lize pořád neprohrála. Podle tabulka Chance Ligy je po 12. kole první s bilancí osmi výher a čtyř remíz, skóre 27:7 a 28 body. Mladá Boleslav je druhá s 21 body. Sedmibodový náskok je pohodlný, ale domácí remíza s nejbližším pronásledovatelem tempo úniku zbrzdila.
Další test přijde rychle. Chytil po zápase řekl, že se tým „přeorientuje“ na pohár, chce vyhrát a postoupit.
|Zápas
|Soutěž
|Termín
|Místo
|Vysílání
|Slavia vs. Zbrojovka Brno
|MOL Cup, osmifinále
|út 27. 10. 2026, 19:00
|Fortuna Arena
|Oneplay Sport 1 (od 18:30 se studiem)
|Jablonec vs. Slavia
|Chance Liga, 13. kolo
|so 31. 10. 2026, 15:00
|Jablonec
|neuvedeno
Proti Zbrojovce jde o postup do čtvrtfinále. Pro Slavii jde i o konec série, která začíná být víc psychologickým než tabulkovým problémem.
Chytil v sobotu dal Slavii bod a novinářům odpověď, která nikoho v kabině neurazila. Kdo ho v úterý obslouží centrem, je vedlejší. Rozhodne, jestli Slavia konečně odehraje dva poločasy, ne jen jeden.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl