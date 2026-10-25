Jak posunout nábytek, abyste protopili co nejméně. Dodržte tyto rady a ušetříte mnoho

Radiátor potřebuje volný prostor
Největší chybou je postavit před radiátor rozměrnou pohovku, komodu nebo jiný kus nábytku, který brání proudění vzduchu. Radiátor ohřívá vzduch v místnosti, který stoupá vzhůru a postupně předává teplo okolí. Pokud mu v cestě stojí překážka, teplo se může hromadit za nábytkem a do zbytku pokoje se dostává méně rovnoměrně.
Jestli máte pohovku těsně před topením, zkuste pro ni najít jiné místo. Stejně tak nenechávejte přímo před radiátorem stát velké květináče, sušáky na prádlo nebo jiné předměty, které omezují proudění vzduchu. Konkrétní potřebný odstup závisí na typu radiátoru a doporučení výrobce, obecně však platí, že čím volnější prostor kolem topení zůstane, tím lépe se teplo po místnosti rozvede.
Pozornost věnujte také termostatické hlavici. Pokud je schovaná za pohovkou, skříní nebo závěsem, může se v jejím okolí hromadit teplý vzduch. Hlavice pak vyhodnotí, že je v místnosti dostatečně teplo, a omezí přívod teplé vody do radiátoru, přestože na druhém konci pokoje je stále chladno. Někdy proto pomůže nejen odsunout nábytek, ale také upravit závěsy tak, aby hlavici nezakrývaly.
Dlouhé závěsy mohou teplo zadržovat u okna
Závěsy jsou užitečné hlavně v místnostech s velkými okny. Večer pomáhají omezit pocit chladu, který sálá od studeného skla. Pokud ale látka zakrývá radiátor a sahá až k podlaze, může bránit tomu, aby se ohřátý vzduch volně šířil do pokoje.
Při topení proto závěsy odhrňte tak, aby radiátor zůstal volný. Pokud právě vybíráte nové, zvažte jejich délku a umístění s ohledem na topné těleso. Nemusíte se vzdávat dlouhých závěsů, jen by neměly při zatažení uzavírat radiátor do prostoru mezi látkou a oknem.
Podobně je to s dekorativními kryty radiátorů. Některé sice vypadají esteticky, ale pokud mají příliš málo otvorů nebo omezují proudění vzduchu, mohou snižovat účinnost vytápění. Před jejich pořízením se vyplatí ověřit, zda jsou pro konkrétní typ topení vhodné.
Křeslo nestavte těsně k chladné stěně
Není to ale jen nábytek, co ovlivňuje naši tepelnou pohodu. Pokud trávíte večery v křesle přiraženém k velkému oknu nebo k chladné obvodové stěně, může vám být zima, i když teploměr ukazuje příjemnou teplotu.
Tělo totiž nevnímá jen teplotu vzduchu, ale také teplotu okolních povrchů. Studené sklo nebo stěna mohou způsobovat výraznější pocit chladu, zejména když u nich několik hodin sedíte bez pohybu.
Zkuste proto přesunout oblíbené křeslo, pracovní stůl nebo jídelní židli o něco dál od okna. Nemusíte kvůli tomu překopat celý obývák. I menší změna může zpříjemnit místo, kde pravidelně sedíte, čtete nebo pracujete.
U velkých skříní je zase vhodné nenechávat zadní stěnu těsně přitisknutou k chladné obvodové zdi. Řiďte se doporučením výrobce nábytku a podle možností ponechte mezeru, kterou může proudit vzduch. Pomáhá to omezit hromadění vlhkosti za nábytkem a snižuje riziko vzniku plísní, zejména v hůře izolovaných domech.
Koberec pomůže hlavně studeným nohám
Pokud máte v obýváku dlažbu nebo jinou chladnou podlahu, nemusíte hned zvyšovat teplotu na termostatu. Koberec položený před pohovkou nebo pod pracovním stolem zpříjemní pobyt na místě, kde trávíte nejvíc času.
Důvod je jednoduchý. Dlažba odvádí teplo z chodidel rychleji než textilní povrch, a proto působí studeněji. Koberec tento nepříjemný pocit zmírní, i když samotnou teplotu vzduchu v pokoji nezvýší.
U podlahového vytápění ale vybírejte koberec i podložku tak, aby příliš nebránily prostupu tepla. Silná izolační vrstva může účinnost podlahového topení snížit.
Pomůže i fólie za radiátorem?
Pokud je radiátor umístěný na obvodové stěně, část jeho tepla se předává také této konstrukci. V některých případech může pomoci speciální reflexní fólie umístěná za topným tělesem, která omezuje přenos tepla do stěny a odráží část sálavého tepla zpět do místnosti.
Nečekejte ale zázraky. Výsledek závisí na konstrukci stěny, typu radiátoru i kvalitě izolace domu. V dobře zatepleném bytě může být přínos malý, zatímco u staršího domu se špatně izolovanými obvodovými stěnami může mít takové opatření větší smysl.
Důležité je také nezakrývat větrací otvory a přívody vzduchu. Pokud máte plynový spotřebič, který využívá vzduch z místnosti, musí zůstat zajištěn bezpečný přívod vzduchu podle požadavků výrobce a platných předpisů.
Zdroje článku: sita.sk, homebydleni.cz, dumazahrada.cz, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý