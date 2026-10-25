Slavia nahání náhradu za vyhozeného útočníka Chorého. Nabízí se Vašulín a Sejk

Odehrávala se 55. minuta domácího zápasu s Hradcem Králové, když Tomáš Chorý ukázal rozhodčímu Janu Všetečkovi prostředníček. Následovala červená karta, šestizápasový trest a o čtyři dny později verdikt klubu: do konce podzimu mimo A-tým, pokuta ve výši měsíčního platu a volná cesta k zimnímu odchodu. Slavia tak přišla o útočníka, který měl v lize nejlepší poměr gólů na odehranou minutu. Do zimy ho nahradí Mojmír Chytil, jenže otázka, koho přivést natrvalo, už v Edenu visí. Nejčastěji padají dvě česká jména, Daniel Vašulín a Václav Sejk. Oba jsou hotoví ligoví útočníci, oba hrají v horní polovině tabulky. A ani jeden z jejich klubů zatím nemá na stole nic konkrétního.
Čtvrtá červená za 14 měsíců
Incident ze 17. října nebyl Chorého prvním excesem. Podle iSportu, jehož informace převzal slovenský Šport.sk spolu s agenturou TASR, mluvila disciplinární komise o mimořádné bilanci čtyř přímých červených karet za 14 měsíců. Ani jedna přitom nepřišla za běžný herní faul. Trpišovský po utkání neskrýval emoce a o pár dní později oznámil, že Chorý už za Slavii nenastoupí.
Útočník trest přijal. Prostřednictvím agentury Nehoda Sport navrhl okamžité ukončení spolupráce dohodou, smlouvu má přitom podle ČTK do konce sezony. Slavia mu odchod v zimě umožní. Prostor pro návrat se tím prakticky uzavřel.
Tabulkově Slavii nic nehoří. Po 12 kolech vede ligu s 28 body, bilancí 8-4-0 a skóre 27:7. Jenže doma dvakrát za sebou remizovala, s Hradcem i s Mladou Boleslaví. Chytil po druhé z nich mluvil o špatných prvních poločasech, Trpišovský šel hlouběji. Slavii podle něj jednoznačně nefunguje pravá strana a chybí jí tlak v boxu a důraz v osobních soubojích. Právě tohle je klíč k celé přestupové debatě. Slavia nehledá jen dalšího střelce, ale hrotového útočníka, který se ve vápně opře do obránců a uvolní prostor Chytilovi.
Vašulín: fyzický hrot, který už jednou do Edenu skoro šel
Ze všech dostupných jmen se Chorého profilu nejvíc blíží Daniel Vašulín. Vysoký útočník přestoupil v létě 2026 z Plzně do Zbrojovky Brno. Podle oficiálního oznámení Viktorie Plzeň šlo o trvalý přestup, částka zveřejněna nebyla. V Brně se rychle prosadil: podle dat HmmSportu má v Chance Lize 11 zápasů, 875 minut a 5 gólů. Asistenci zatím žádnou.
Jeho herní rejstřík popsal Stanislav Hejkal z Bohemians v předzápasovém rozboru. Vyzdvihl výběr místa ve vápně, hru hlavou, rychlostní i silový běh a zakončení levou i pravou nohou. Podle nás je to skoro doslovná odpověď na Trpišovského výtku o chybějícím tlaku v boxu.
Server inFotbal připomíná, že se Vašulín Trpišovskému dlouhodobě líbí a že je slávista. Přímý aktuální citát kouče k němu jsme ale nedohledali. Klubové sympatie navíc nejsou novinkou. V květnu 2024, ještě v hradeckém dresu, měl Vašulín do Edenu nakročeno. Podle tehdejších informací iSportu jednání ochladla, protože ve Slavii nepanovala shoda na pořízení fyzicky vyspělého útočníka. Vašulína pak získala Plzeň.
Zbrojovka zatím odpovídá zdrženlivě. Trenér Martin Svědík na dotaz řekl, že o odchodu do Slavie „vůbec nepřemýšlí“, protože není přestupní období a Vašulín je teď hráčem Brna. Zavřené dveře to ale nejsou. Spíš jde o vzkaz, že se o tom před koncem podzimu bavit nebude.
Sejk: menší, pohyblivější a s cenovkou
Václav Sejk je jiný typ útočníka. Odchovanec Sparty a reprezentant prošel nizozemským Heerenveenem, který na něj nejdřív uplatnil opci a pak ho podle oznámení Sigmy 19. ledna 2026 prodal na Hanou. Nizozemci odchod vysvětlili tím, že Sejk nebyl spokojený se svou rolí a chtěl odejít. V Olomouci podepsal víceletou smlouvu.
V aktuální sezoně má 11 ligových zápasů, 932 minut, 3 góly a 3 asistence. Gólů dal méně než Vašulín, na šesti brankách se ale přímo podílel. Sejk je pohyblivější, víc kombinuje a víc nahrává. Pro Slavii by to byla zajímavá varianta. Jenže spíš jako útočník, který doplní hru, než jako beran do vápna.
U něj existuje i finanční kotva. Podle ČTK s odkazem na Transfermarkt stál lednový přestup do Sigmy zhruba 44 milionů korun. Dá se čekat, že Olomouc po necelém roce a při jeho roli v týmu pod touto hranici prodávat nebude. Trenér Pavel Hapal po remíze ve Zlíně řekl, že vše je o nabídce, ale „nemá nic na stole, nic konkrétního“. A dodal, že chce hráče nechat soustředit na závěr podzimu.
Čísla vedle sebe
Srovnání s Chorým ukazuje, co Slavia ztrácí a co by mohla získat.
|Hráč
|Klub
|Zápasy
|Minuty
|Góly
|Asistence
|Minut na gól
|Tomáš Chorý
|Slavia
|8
|486
|4
|0*
|122
|Daniel Vašulín
|Zbrojovka
|11
|875
|5
|0
|175
|Václav Sejk
|Sigma
|11
|932
|3
|3
|311
* Databanka iDNES u Chorého asistenci neuvádí, eviduje jednu červenou kartu.
Chorý dával gól v průměru zhruba každých 122 minut, což je v lize nadstandardní číslo. Vašulín se k němu blíží s jedním gólem zhruba na 175 minut a typově je mu nejpodobnější. Sejk vychází na gól až po více než pěti hodinách hry. Pokud ale započítáme i asistence, podílí se na brance zhruba každých 155 minut, tedy podobně často jako Vašulín.
Podle nás z toho plyne jasné pořadí. Pokud Slavia chce co nejpřímější náhradu za Chorého, Vašulín dává větší smysl. Sejk je zajímavější pro trenéra, který by chtěl hru vpředu přestavět kolem kombinace. Disciplinární riziko, které Slavii u Chorého nakonec stálo útočníka, u žádného z nich v datech nefiguruje.
Odchod by citelně zasáhl oba prodávající kluby. Sigma je po 12 kolech třetí s 21 body, Zbrojovka pátá s 20. Brno by přišlo o nejlepšího střelce, Olomouc o útočníka s nejvyšším přímým podílem na gólech. Oba týmy bojují o první šestku. Proto je jejich zdrženlivost pochopitelná a cena půjde nahoru.
Do zimy Chytil, pak okno od 16. ledna
Na podzim přestup stejně nehrozí. Podle Přestupního řádu FAČR trvá zimní přestupní období profesionálů od 16. ledna do 12. února. Slavia tak má na posílení necelý měsíc, přičemž kvůli evropským soutěžím musí hlídat i termíny soupisek UEFA.
Do té doby nese útok Mojmír Chytil. Sám po remíze s Boleslaví řekl, že teď nejspíš dostane víc šancí. Trpišovský k tomu dodal podmínku: tým ho musí podpořit a dostat k němu do vápna víc hráčů. Bez Chorého zatím tuhle roli nikdo jiný spolehlivě neplní.
Další konkrétní jména se veřejně neobjevila. Debata se točí kolem dvojice z Brna a Olomouce a obě stopy zatím vedou spíš přes novinářské otázky na tiskovkách než přes nabídky na stole manažerů. Vašulína ale Slavia sleduje roky, Sejk má reprezentační zkušenost a oba znají ligu bez nutnosti adaptace.
Slavia vede tabulku, a přesto jí chybí to nejobyčejnější: hráč, který v šestnáctce vydrží náraz a vrátí míč do hry. Chorý takový byl, dokud neprohrál souboj sám se sebou. V lednu se ukáže, kolik je Eden ochotný zaplatit za útočníka, který podobné souboje vyhrává.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl