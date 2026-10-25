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V pátek je vlastní fanoušci vypískali. O 24 hodin později Charlotte vstalo z debaklu a Miller nastřílel 34 bodů

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Charlotte Hornets v pátek prohráli s Atlantou rozdílem 47 bodů a fanoušci je už o přestávce vypískali. Brandon Miller při debaklu nastřílel pouhých šest bodů. Stačil však jediný den a obraz se změnil. Hornets porazili Miami 115:110, Miller zaznamenal 34 bodů a z nespokojeného domácího publika se znovu stali povzbuzující fanoušci. Tak prudký obrat je skvělý příběh, i když rozhodně ještě nedokazuje, že Charlotte vyřešilo všechny problémy.
Charlotte Hornets player Sion James

Charlotte Hornets player Sion James

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 25.10.2026 13:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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