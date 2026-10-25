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Na hraně smrti. Žena s pomocí lékařů z Olomouce překonala multiorgánové selhání

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Silný žlučníkový záchvat před časem zcela proměnil život Zdeně Tumpachové. Během několika dnů se její život ocitl na hraně života a smrti. Zaklíněný žlučový kámen způsobil těžkou nekrotizující pankreatitidu a následnou sepsi a multiorgánové selhání.
Na hraně smrti. Žena s pomocí lékařů z Olomouce překonala multiorgánové selhání

Na hraně smrti. Žena s pomocí lékařů z Olomouce překonala multiorgánové selhání

Zdroj: Fakultní nemocnice Olomouc
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 25.10.2026 05:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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