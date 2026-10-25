Na hraně smrti. Žena s pomocí lékařů z Olomouce překonala multiorgánové selhání

Ještě na začátku roku 2025 Zdena Tumpachová normálně pracovala, s manželem vedla taneční kurzy, věnovala se rodině, vnoučatům a plánovala, že s mužem budou mít více času na chalupu na Vysočině. Pak přišel silný žlučníkový záchvat. Příčinou byla akutní biliární pankreatitida způsobená zaklíněným žlučovým kamenem v místě společného vyústění žlučovodu a vývodu slinivky břišní. Kámen byl odstraněn při ERCP, které bylo provedeno už v době probíhajícího zánětu. Nemoc se tak rozvinula do těžké nekrotizující pankreatitidy a následné sepse a multiorgánového selhání.
"Asi ta první hospitalizace byla úplně nejzávažnější. Potřebovala umělou plicní ventilaci, kontinuální dialýzu a mimotělní podporu oběhu a okysličování, ECMO. Prodělala také srdeční zástavu s úspěšnou resuscitací," vzpomíná přednostka Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny FN Olomouc Olga Klementová na okamžik, když pacientku v únoru roku 2025 na KARIM přivezli. Ženě selhávalo dýchání, krevní oběh i ledviny.
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Zdena si z těchto měsíců moc nepamatuje. Pospávala, byla dezorientovaná, míchaly se jí sny
s realitou a neměla pojem o čase. Jedním z mála pevných bodů byly návštěvy manžela. Přes den pracoval, odpoledne mířil do nemocnice a snažil se jí pomáhat. Přinášel obklady, procvičoval a masíroval jí ruce a nohy, hledal způsoby, jak jí ulevit.
Ani přes veškerou snahu se však nepodařilo odvrátit komplikace. Nekrotická tkáň v břiše začala komunikovat se střevem a bylo nutné přistoupit k náročnému chirurgickému řešení. V červnu podstoupila operaci. "Byla to operace ve velmi obtížném terénu a jedna z posledních možností, jak nemocnou zachránit," popisuje Martin Stašek z Chirurgické kliniky olomoucké fakultní nemocnice. Po operaci následovala další intenzivní péče, postupné odpojování od podpory, návrat k vlastnímu dýchání, výživa a především rehabilitace.
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Po měsících těžkého onemocnění však Zdena neudržela tužku ani nenapsala písmeno. "Pacienti, kteří si projdou takovýmto orgánovým selháním, se opravdu začínají učit všechno od začátku," vysvětluje primářka Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny FN Olomouc Šárka Fritscherová. Podat si lžíci. Udržet hrnek. Posadit se. Postavit se. Udělat první krok.
V červnu Zdena s chodítkem ušla tři metry. O několik týdnů později nemocnici opouštěla. Domů se vrátila nejprve s vozíkem, potom o berlích a s pomocí manžela.
Dnes už zase vídá děti a vnoučata, s manželem byla několikrát v zoologické zahradě a postupně se vrací i k práci. "Zvířata si nás už musí pamatovat. Ráno si v klidu a beze spěchu dám snídani a kávu, s mamkou proberu život, zavoláme si s dětmi," směje se dnes.
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Při svém návratu do života nezapomíná na ty, kteří jí to umožnili: "Obrovský dík všem, že se o mě úžasně starali a že jsou opravdoví odborníci a profesionálové. Díky tomu se mi podařilo přežít a vrátit se do normálu."
Zástupce přednosty pro léčebnou péči II. interní kliniky - gastroenterologické a geriatrické Přemysl Falt shrnuje příběh Zdeny Tumpachové ještě jinak: "Klíčovým faktem bylo, že v průběhu celého dlouhodobého a náročného procesu nikdo ze zúčastněných včetně nemocné a její rodiny nerezignoval a všichni společně bojovali dál. Na hraně možností, na hraně života, ale společně za dobrým cílem."