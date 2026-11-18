Úterní ráno 17. listopadu se pro desítky cestujících změnilo během několika okamžiků v dramatický zážitek. Krátce po sedmé hodině se na železničním přemostění nad Seifertovou ulicí v Praze 3 střetly dva osobní vlaky. Jedna souprava odjížděla z hlavního nádraží směrem do Milovic, zatímco druhá přijížděla od Mladé Boleslavi. K nehodě došlo přibližně v 7:20, tedy v době, kdy se na železnici běžně pohybuje velké množství cestujících.
Na místo okamžitě vyrazily záchranné složky, hasiči a policisté. Zdravotníci kvůli rozsahu události aktivovali traumaplán a začali postupně ošetřovat cestující z obou vlaků. Podle zveřejněných údajů bylo zasaženo celkem 46 lidí. Čtyři utrpěli těžká zranění, dalších dvanáct lehčí a přibližně třicet osob mělo drobná poranění nebo potřebovalo preventivní vyšetření.
Mezi vážně zraněnými byli také oba strojvedoucí. Zranění cestující byli rozváženi do několika pražských nemocnic, aby zdravotnická zařízení nebyla náhle přetížena. Mezi zasaženými se nacházeli rovněž zahraniční cestující.
Vyšetřování se zaměřilo na možné projetí návěstidla
Ve středu 18. listopadu přišla další důležitá informace. Policisté potvrdili, že se událostí zabývají pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Pokud by se vina konkrétní osoby prokázala a soud ji uznal vinnou, může podle uvedené právní kvalifikace hrozit až osmiletý trest odnětí svobody.
Jednou z hlavních vyšetřovacích verzí je projetí návěstidla, které zakazovalo další jízdu. Na tuto možnost upozornil již během úterý ministr dopravy Ivan Bednárik. Současně ale zdůraznil, že konečnou příčinu nehody musí určit odborné vyšetřování. Zatím tedy není možné jednoznačně tvrdit, zda šlo o chybu člověka, nebo problém související s technickým zabezpečením.
Důležitou roli při události sehrál také takzvaný generální stop. Jde o nouzový pokyn k zastavení vlaků v určité oblasti, který se využívá ve chvíli bezprostředního nebezpečí. Podle dosavadních informací už obě soupravy před střetem brzdily a ke srážce došlo v nižší rychlosti. Zda a v jaké míře právě tento zásah zmírnil následky nehody, bude součástí dalšího posuzování.
Rozsah hmotných škod je značný. Předběžný odhad přesahuje 16 milionů korun, přičemž přesná částka se může během vyšetřování ještě změnit. Kromě samotných vlakových souprav je nutné posoudit také případné poškození železniční infrastruktury a další náklady spojené s mimořádnou událostí.
Nehoda výrazně zasáhla do provozu pražského hlavního nádraží. Některé spoje musely být omezeny, cestující se potýkali se zpožděním a provoz se podařilo v plném rozsahu obnovit až kolem třinácté hodiny. Dopravní komplikace tak trvaly přibližně šest hodin.
Samostatné šetření zahájili také drážní inspektoři, kteří mají určit okolnosti vzniku mimořádné události a případná bezpečnostní doporučení. Jejich úkolem není pouze označit bezprostřední příčinu, ale také prověřit, zda existují systémové nedostatky, které by mohly podobnou situaci umožnit znovu.
Zásadní proto bude konečný závěr vyšetřování. Ten rozhodne, zda šlo o jednotlivé pochybení, technický problém, nebo kombinaci více faktorů. Do té doby zůstávají dosavadní vysvětlení pouze předběžnými závěry.
Použité zdroje: novinky.cz, di.gov.cz, cnn.iprima.cz, ct24.ceskatelevize.cz