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Android Auto měsíce skrývalo ukazatel signálu a řidiči netušili proč. Google konečně přiznal chybu a posílá opravu

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Půl roku bez ikonky signálu na palubním displeji. Google až v říjnu 2026 veřejně uznal, že jde o chybu, a začal rozesílat opravu.
Android Auto, aplikace, navigace, mapa

Android Auto, aplikace, navigace, mapa

Zdroj: Uživatel Raimond Spekking / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 27.10.2026 04:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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