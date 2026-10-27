Android Auto měsíce skrývalo ukazatel signálu a řidiči netušili proč. Google konečně přiznal chybu a posílá opravu

Od letošního března si řidiči po celém světě všímali stejného problému: z obrazovky Android Auto zmizely proužky indikující sílu mobilního signálu. Bez varování, bez vysvětlení v seznamu změn. Jednoduše tam najednou nebyly. Připojení přitom dál fungovalo, hovory se uskutečňovaly, navigace počítala trasu a Spotify přehrávalo hudbu. Jenže když se řidiči na dálnici začne sekat hovor nebo zamrzne mapa, potřebuje vědět, zda je problém v mobilní síti, nebo v softwaru. Android Auto mu tuto informaci přestalo poskytovat.
Google o problému věděl už na jaře, kdy jeho podpora na komunitním fóru sbírala chybová hlášení a diagnostické záznamy. K veřejnému potvrzení známé chyby se však firma dostala až o několik měsíců později. V první polovině října 2026 napsal pracovník Googlu Mishaal Rahman na Redditu, že firma o problému ví a „aktuálně rozesílá opravu“. Ta se ale nešíří jediným způsobem. Kombinuje aktualizaci aplikace se změnou na straně serveru, takže ji všichni uživatelé nemusí dostat ve stejnou dobu.
Šest měsíců ve tmě
První větší mediální shrnutí problému zveřejnil server Android Authority 31. března 2026. Vycházelo z příspěvků na Redditu, v nichž uživatelé uváděli, že jim ikonka mobilního signálu zmizela už během března. V dubnu přibyla dvě oficiální vlákna na komunitním fóru Google Support, první z 5. dubna a druhé z 27. dubna. Reakce týmu Android Auto se nesly v obvyklém duchu: hlášení předáváme dál, pošlete nám další podrobnosti.
To však ještě nebylo potvrzení konkrétní chyby. Google v této fázi především shromažďoval informace. Uživatelé tak celé měsíce nevěděli, zda firma problém považuje za softwarovou chybu, záměrnou změnu rozhraní, nebo jen ojedinělou anomálii. Přesnou technickou příčinu Google dodnes veřejně nevysvětlil. Potvrzené je především to, že šlo o problém se zobrazováním prvku stavového řádku, zatímco mobilní připojení jako takové podle dostupných hlášení nadále fungovalo.
Zlom přišel až v říjnu 2026. Mishaal Rahman v subredditu r/AndroidAuto výslovně potvrdil, že Google o problému ví a začal distribuovat opravu. Krátce nato začali uživatelé hlásit, že se jim ikonka vrátila. Jeden z nich to shrnul jednoduše: „Máme ikonku signálu zpátky.“
Proč to trvalo tak dlouho
Google důvody zpoždění veřejně nevysvětlil. Z dostupných informací lze ale usuzovat, že problém nebylo snadné reprodukovat. Na některých telefonech ikonka zmizela úplně, na jiných se občas znovu objevila a u dalších chyběla jen při určitých typech připojení. Taková nejednotnost může výrazně zkomplikovat hledání příčiny i testování opravy.
Svou roli mohla sehrát také skutečnost, že šlo především o chybu zobrazení, nikoli o úplný výpadek Android Auto. Hovory se uskutečňovaly, navigace fungovala a mobilní data byla dostupná. Z hlediska interních priorit vývoje je to jiná situace než chyba, která by znemožnila spuštění aplikace.
Z pohledu řidiče na české dálnici D1, kde může být mobilní pokrytí proměnlivé, je však problém podstatně nepříjemnější. Když se začne přerušovat hovor a na displeji nevidíte žádné proužky signálu, nemůžete snadno poznat, zda se nacházíte v místě se slabým pokrytím, nebo zda vám údaje přestalo zobrazovat samotné rozhraní. Právě na tuto nejistotu uživatelé opakovaně upozorňovali.
Jak oprava funguje, a proč ji nemáte všichni najednou
Oprava se nešíří pouze prostřednictvím jedné aktualizace, kterou si stáhnete z Google Play a tím vše vyřešíte. Podle dostupných informací se uplatňují dva mechanismy:
- Aktualizace aplikace – stabilní verze Android Auto 17.8.663874-release, která se podle uživatelských hlášení a informací o podepsaných instalačních balíčcích začala šířit přibližně 13. října 2026.
- Serverový přepínač (feature flag) – Google může některé funkce a změny v chování Android Auto aktivovat vzdáleně, aniž by uživatel musel stahovat další aktualizaci. Proto se může stát, že dva lidé se stejnou verzí aplikace vidí odlišné výsledky.
Tato kombinace vysvětluje, proč někteří řidiči zaznamenali návrat ikonky ještě před instalací nové verze, zatímco jiní ji neviděli ani po aktualizaci. Beta testeři navíc mohli opravu získat dříve. Google v nápovědě k beta programu upozorňuje, že testovací verze mohou obsahovat opravy dříve než stabilní vydání, zároveň však mohou být méně spolehlivé.
Co udělat teď
Pokud vám ikonka mobilního signálu stále chybí, můžete vyzkoušet následující postup:
- Zkontrolujte, zda je v Google Play dostupná aktualizace Android Auto.
- Zkontrolujte také aktualizace Google Play Services, které jsou důležitou součástí ekosystému Android Auto. Google je zmiňuje i v pokynech pro odesílání chybových hlášení.
- Restartujte telefon.
- Odpojte telefon od automobilu a znovu ho připojte.
Pokud ikonka ani poté nenaskočí, může to znamenat, že se k vašemu účtu nebo zařízení změna na straně serveru ještě nedostala. Návrat poznáte podle toho, že se na displeji automobilu ve stavovém řádku znovu objeví proužky mobilního signálu vedle dalších stavových údajů, například času a stavu baterie, pokud je rozhraní zobrazuje. Číslo nainstalované verze můžete zkontrolovat v nastavení Android Auto. Někteří uživatelé, kteří návrat ikonky potvrdili, uvádějí verzi 17.8.663874-release.
Není to poprvé
Zmizení ikonky mobilního signálu není jediným případem, kdy se v Android Auto změnilo nebo zmizelo něco, co uživatelé považovali za běžnou součást rozhraní. Při zavádění redesignu Coolwalk v letech 2022 a 2023 Google změnil uspořádání rozhraní, přesunul hlavní ovládací prvky do spodní lišty a upravil také způsob zobrazování počasí. To se přesunulo do dynamické karty a jeho dostupnost se může lišit podle rozhraní a displeje automobilu. Google dosud nepřislíbil, že se teplota a počasí vrátí jako trvale zobrazované údaje do všech verzí rozhraní.
Apple naproti tomu ve své dokumentaci CarPlay počítá se stavovým řádkem, který zobrazuje základní systémové informace včetně mobilního signálu. V dostupných zdrojích se neobjevila srovnatelná vlna stížností na dlouhodobé zmizení ikonky signálu z CarPlay.
Google tedy problém nakonec začal řešit. Šest měsíců bez jasného vysvětlení u prvku, který řidičům pomáhá orientovat se ve stavu připojení, je ale dlouhá doba. Zvlášť u služby, která propojuje telefon s palubním systémem automobilu a na jejíž spolehlivost se uživatelé spoléhají při každodenním cestování.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík