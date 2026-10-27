Konec otravného restartování prohlížeče. Microsoft Edge se bude aktualizovat na pozadí a vy si toho ani nevšimnete

Dne 15. října zveřejnil tým Microsoft Edge na oficiálním blogu ukázku s názvem „seamless updates“, tedy aktualizací bez přerušení práce. Prohlížeč v ní stáhne novou verzi a přenese otevřené karty i běžící procesy do aktualizované verze, aniž by uživatel musel cokoli dělat. Rozpracovaný formulář zůstane zachovaný a neobjeví se ani obvyklá výzva „Restartujte pro dokončení aktualizace“. Uživatel tak nemusí aktualizaci odkládat na později.
Důležité je ale zdůraznit, že jde zatím o prototyp, nikoli o hotovou funkci dostupnou v běžné verzi Edge. Microsoft dosud neoznámil, kdy ji plánuje nasadit do ostrého provozu. Přesto má tato technologie potenciál změnit způsob, jakým miliony lidí udržují svůj prohlížeč zabezpečený.
Co Edge umí už dnes, a proč to nestačí
Než se aktualizace bez přerušení práce dostanou ke všem uživatelům, mohou využít mezikrok, který Edge už nabízí. Funkce „Restart to update on idle“, v některých verzích označovaná jako „Instant update“, umožňuje prohlížeči automaticky se restartovat v době, kdy zařízení není aktivně používáno. Po patnácti minutách nečinnosti se zobrazí upozornění, spustí se pětiminutové odpočítávání a poté se prohlížeč sám restartuje. Otevřené karty se po opětovném spuštění obnoví.
Na první pohled to zní rozumně, stále však jde o restart. Microsoft sám upozorňuje, že neuložený obsah a rozpracované formuláře se mohou ztratit. Okna otevřená v anonymním režimu se navíc neobnoví. Dalším omezením je, že funkce není ve výchozím nastavení zapnutá. Uživatel ji musí aktivovat ručně v sekci „O aplikaci Microsoft Edge“. Kdo o ní neví, pravděpodobně ji nevyužívá.
Proč Microsoft tlačí na rychlejší aktualizace
Pohodlnější používání je příjemným vedlejším efektem. Hlavním důvodem změn je bezpečnost, konkrétně problém, kterému Microsoft říká „patch gap“. Jde o dobu mezi zveřejněním opravy bezpečnostní chyby a okamžikem, kdy ji uživatel skutečně začne používat na svém počítači. Lidé často nechávají prohlížeč spuštěný celé dny, někdy i týdny. Po tuto dobu tak mohou používat verzi, která obsahuje již známé a opravené zranitelnosti.
Tým Microsoft Browser Vulnerability Research v říjnu 2026 popsal, jak útočníci stále častěji využívají umělou inteligenci k analýze veřejně dostupných oprav v projektu Chromium a zaměřují se na uživatele, kteří ještě neaktualizovali. Edge navíc od verze 152 přešel na dvoutýdenní cyklus vydávání stabilních verzí. Častější aktualizace sice umožňují rychleji distribuovat opravy, zároveň však přinášejí více situací, kdy je k jejich dokončení potřeba restartovat prohlížeč.
Cílem aktualizací bez přerušení práce je zkrátit dobu, po kterou uživatel zůstává vystaven známým zranitelnostem, z dnů na minuty. Automatický restart v době nečinnosti může tuto dobu rovněž zkrátit, ale stále závisí na tom, zda uživatel funkci povolil a zda se podaří vhodný okamžik pro restart najít. Rozdíl mezi oběma přístupy je proto zásadní.
Jak si stojí Chrome a Firefox
Žádný z hlavních konkurentů zatím veřejně nepředstavil řešení odpovídající prototypu Microsoftu, které by umožňovalo aktualizovat samotný prohlížeč bez přerušení práce.
- Chrome stahuje aktualizace na pozadí, ale k dokončení aktualizace samotného prohlížeče obvykle vyžaduje jeho restart. Některé modulární součásti, takzvané Chrome Components, se mohou aktualizovat samostatně, aniž by bylo nutné restartovat celý prohlížeč.
- Firefox také automaticky stahuje aktualizace. Ve Windows může služba Mozilla Maintenance Service a naplánované úlohy pomoci s instalací nových verzí i v době, kdy prohlížeč neběží. Aktualizovaná verze se však začne používat až po opětovném spuštění Firefoxu.
Mozilla letos vsadila na jiný směr: redesign označovaný jako „Project Nova“, který se zaměřuje na čistší vzhled, lepší možnosti přizpůsobení a soukromí. Microsoft naopak řeší především to, jak doručovat bezpečnostní opravy s co nejmenším přerušením práce. Jde o dvě odlišné produktové priority, nikoli o soutěž v tom, kdo nabídne hezčí ikony.
Pokud Microsoft dokáže aktualizace bez přerušení práce dotáhnout do stabilní verze Edge, půjde o mimořádně ambiciózní přístup k aktualizacím prohlížečů. Jeho hlavní výhodou bude možnost nasadit opravy bez nutnosti přerušovat práci a ručně restartovat aplikaci.
Co to znamená pro firmy
Současně s prototypem Microsoft představil také bezpečnostní upozornění pro Edge for Business, tedy pracovní variantu prohlížeče spravovanou v podnikovém prostředí, například prostřednictvím Microsoft Entra ID. Správce může nastavit minimální úroveň závažnosti bezpečnostních problémů a při vydání aktualizace, která řeší odpovídající zranitelnosti, dostane upozornění v monitorovacím přehledu i e-mailem.
Upozornění obsahuje:
- číslo verze a datum vydání aktualizace,
- nejvyšší úroveň závažnosti a seznam řešených zranitelností označených identifikátory CVE,
- počet spravovaných zařízení s Windows, která mohou být podle používaného aktualizačního kanálu zasažena,
- přehled nejnovějších dostupných verzí prohlížeče.
Pro firemní IT oddělení jde o praktický nástroj. Místo ručního sledování seznamů změn a bezpečnostních oznámení získají strukturovaný přehled, který jim pomůže rychleji určit, která zařízení vyžadují pozornost, a lépe plánovat nasazení oprav.
Kdy se to dotkne běžných uživatelů
Zatím to není jasné. Microsoft neoznámil ani předběžný termín vydání, ani zahájení testování funkce v beta verzi. Dostupné informace nezmiňují žádná regionální omezení. Pokud se tedy funkce dostane do ostrého provozu, mohla by být distribuována prostřednictvím běžných aktualizačních kanálů Edge. Zda bude dostupná celosvětově a zda se její nasazení bude lišit podle zařízení nebo typu účtu, však Microsoft zatím nepotvrdil.
Důležitější než samotné datum vydání je podle nás signál, který tím Microsoft vysílá. Firma otevřeně upozorňuje na problém, který vzniká, když uživatelé odkládají restart prohlížeče, a představila prototyp možného řešení. Jde o konkrétní krok směrem k bezpečnějšímu aktualizačnímu procesu, nikoli zatím o důkaz, že se podařilo problém definitivně vyřešit.
Největším přínosem aktualizací bez přerušení práce nebude jen to, že uživatele přestanou obtěžovat dialogová okna. Podstatné je, že by prohlížeč mohl přejít na zabezpečenou verzi, aniž by uživatel musel přerušit práci a ručně ho restartovat. I když ho tedy nechá otevřený celý týden, nemusel by kvůli tomu zůstávat na zastaralé verzi.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda