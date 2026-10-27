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Konec otravného restartování prohlížeče. Microsoft Edge se bude aktualizovat na pozadí a vy si toho ani nevšimnete

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Microsoft v polovině října 2026 ukázal prototyp funkce, která má Edge aktualizovat za běhu, bez restartu, bez dialogového okna, bez přerušení práce.
Telefon, prohlížeč, logo Microsoft Edge

Telefon, prohlížeč, logo Microsoft Edge

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 27.10.2026 04:03

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