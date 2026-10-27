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Další severský seriál se řítí na Netflix. Na pohotovosti, kam nikdo nechce, se bude bojovat o životy

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Dennívýzva
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Nemocnice, kde se každou chvíli rozhoduje o lidském životě, vyčerpaní lékaři, zoufalí pacienti a vztahy, které se nedají odložit ani po skončení směny. Přesně tohle na nás čeká v novém norském lékařském dramatu V pohotovosti (Always on Call), které ukáže, že za dveřmi urgentního příjmu se neodehráva
Další severský seriál se řítí na Netflix. Na pohotovosti, kam nikdo nechce, se bude bojovat o životy

Další severský seriál se řítí na Netflix. Na pohotovosti, kam nikdo nechce, se bude bojovat o životy

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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