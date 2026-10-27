Další severský seriál se řítí na Netflix. Na pohotovosti, kam nikdo nechce, se bude bojovat o životy

První severské lékařské drama Netflixu
Seriál
V pohotovosti je vůbec prvním severským lékařským dramatem, které vzniklo pod hlavičkou Netflixu. Sedmidílná novinka nás zavede do rušného urgentního příjmu v norském Oslu, kde rozhodně nebude nouze o vypjaté situace, vyčerpaný zdravotnický personál ani pacienty, kteří potřebují okamžitou pomoc. Lékaři a sestry tu budou muset zvládat obrovský nápor práce, rozhodovat se pod tlakem a hledat řešení i ve chvílích, kdy se zdá, že už není kam sáhnout.
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A s přesně takovými seriály z lékařského prostředí streamovací gigant dlouhodobě slaví úspěch. Jen si vzpomeňte například na seriály jako
Dýchej zhluboka (na Kinoboxu dosahuje 66 %), Hrdinové z úrazovky (na Kinoboxu dosahuje 77 %) nebo Nemocniční playlist (na Kinoboxu dosahuje 85 %). Foto: Netflix Seriál, který vzdá hold zdravotníkům
Producent Esben Bundgaard-Jørgensen Selvig vnímá lékařská dramata jako žánr, který dokáže spojit napětí situací, v nichž jde o život, s intenzivními osobními příběhy. Právě tato kombinace podle něj v současnosti diváky tolik přitahuje.
„Na seriálu V pohotovosti mě nejvíc baví, že nejde jen o drama na operačním sále. Je především o lidech, kteří vám pomohou bez ohledu na to, kdo jste. Ať už král nebo obyčejný člověk z ulice,“ zmínil v rozhovoru pro Netflix. Právě v tom podle něj spočívá podstata práce zdravotníků v první linii. Seriál tak chce vzdát hold lékařům a sestrám, kteří se nepřetržitě starají o ostatní. Foto: Netflix O čem bude seriál V pohotovosti?
Hlavní hrdinkou
norského seriálu V pohotovosti bude chirurgyně Sofia, kterou ztvární Sara Khorami. Je talentovaná, ambiciózní a ve svém oboru patří mezi schopné lékařky, jenže s trpělivostí už je na tom o poznání hůř. Když bude potřebovat zachránit svou kariéru, čeká ji nechtěný přesun na urgentní příjem. Tedy tam, kam nikdo nechce. Místo precizně naplánovaných zákroků ji čeká každodenní chaos, přetížení kolegové, nedostatek personálu a proud pacientů, kteří potřebují okamžitou pomoc bez ohledu na své společenské postavení.
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Sofia tak bude muset zvládat nejen náročné případy a napětí na pracovišti, ale také vztahy s kolegy, s nimiž bude trávit dlouhé a vyčerpávající směny. Právě tam, kde se zpočátku bude cítit jako ryba na suchu, však postupně objeví něco, co jí dosud chybělo. Lidskou blízkost, pocit sounáležitosti a možná i lásku. Nakonec ji bude čekat docela zásadní rozhodnutí. Bude pokračovat sama v cestě za kariérním úspěchem, nebo se stane součástí něčeho většího, co jí může dát nejen nové přátele, ale také pocit, že konečně někam patří?
Foto: Netflix Kdy vyjde V pohotovosti na Netflixu?
Pokud máte rádi seriály, které vedle dramatických okamžiků nabízejí i silné lidské příběhy, norská novinka V pohotovosti by vám rozhodně neměla uniknout. Na Netflix dorazí 26. listopadu. Pár dní předtím streamovací gigant uvede ještě jiný
seriál z lékařského prostředí, a to Zázraky z pohotovosti. Takže jestli vás baví sledování příběhů z nemocničního prostředí, v nichž se profesní výzvy prolínají s osobními osudy hrdinů, v listopadu si rozhodně přijdete na své. Foto: Netflix Foto: Netflix
Zdroje: About.Netflix,
What´s on Netflix, Kinobox