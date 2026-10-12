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Do Česka znovu dorazí letní teploty. O víkendu přijde razantní zvrat

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Českou republiku čeká týden plný teplotních výkyvů. Po chladných ránech, místních mrazech a sněžení na horách se v jeho druhé polovině přechodně oteplí. Příjemnější počasí ale zřejmě dlouho nevydrží. O víkendu 17. a 18. října se má znovu ochladit, přibude oblačnosti a na některých místech také srážek.
Do Česka znovu dorazí letní teploty. O víkendu přijde razantní zvrat

Do Česka znovu dorazí letní teploty. O víkendu přijde razantní zvrat

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.10.2026 05:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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