Do Česka znovu dorazí letní teploty. O víkendu přijde razantní zvrat

Nový týden přinese do Česka proměnlivé podzimní počasí, které bude výrazně ovlivňovat nadmořská výška i množství oblačnosti. V pondělí 12. října bude převážně polojasno až oblačno, ojediněle se vyskytnou slabé přeháňky. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 10 až 15 stupňů Celsia, na jihu Moravy může být až 17 stupňů. Chladněji zůstane v horských oblastech, kde se v nadmořské výšce kolem tisíce metrů očekávají teploty přibližně šest stupňů. Na severních a severovýchodních horách se navíc mohou objevit smíšené nebo sněhové přeháňky, zejména v polohách nad 1200 metrů. V Krkonoších se tak může vytvořit slabý sněhový poprašek, který ovšem zatím nemusí mít dlouhého trvání.
Teploty mohou klesnout pod bod mrazu
Výraznější ochlazení pocítí lidé především během noci z pondělí na úterý. Při vyjasnění a zeslábnutí větru budou teploty rychle klesat, nejčastěji na pět až jeden stupeň Celsia. V místech s bezvětřím však může teploměr ukázat až minus dva stupně. Nejchladněji bývá za podobných podmínek v kotlinách a údolích, kde se studený vzduch hromadí. Současně se začnou vytvářet mlhy a nízká oblačnost, které mohou přetrvávat i během dopoledních hodin. Na východě Moravy a ve Slezsku se mohou místy udržet déle, což následně ovlivní také odpolední teploty.
Úterní počasí bude na většině území poměrně klidné a místy se ukáže i slunce. Denní maxima by se měla pohybovat přibližně mezi 11 a 16 stupni. Na horách však zůstane citelně chladněji a ve vyšších polohách na východě republiky nelze vyloučit ani slabé sněžení z nízké oblačnosti. Ve středu 14. října se očekává přechodné přibývání oblačnosti a místy také déšť nebo přeháňky. Během dne by měly srážky postupně ustávat a oblačnosti začne ubývat. Teploty přitom mohou vystoupit až k 17 nebo 18 stupňům, takže nejde o souvislé ochlazování během celého týdne.
Před víkendem přijde krátké oteplení
Čtvrtek a pátek zatím vypadají jako nejpříjemnější část týdne. Obloha bude převážně polojasná až oblačná a srážek by mělo být málo. Ve čtvrtek mohou odpolední teploty vystoupit na 13 až 18 stupňů, v pátek místy až k 19 stupňům. Ráno se však nadále mohou vytvářet mlhy, zvláště v údolích, nížinách a poblíž vodních toků. Tam, kde se nízká oblačnost nerozpustí, může být během dne výrazně chladněji než v okolních oblastech zalitých sluncem. Právě rozdíl mezi slunečným a zataženým počasím tak může způsobit poměrně značné teplotní rozdíly i na relativně malém území.
O víkendu se počasí znovu zhorší
Další změna se očekává během soboty 17. října, kdy by mělo od severozápadu přibývat oblačnosti. Na některých místech se objeví déšť nebo přeháňky a denní teploty začnou proti závěru pracovního týdne klesat. V sobotu se předběžně očekává většinou 10 až 14 stupňů, na jihu Moravy může být ještě kolem 16 stupňů. Chladnější počasí by mělo pokračovat také v neděli, kdy se nejvyšší teploty mohou na řadě míst pohybovat pouze kolem 10 až 13 stupňů. Konkrétní rozložení srážek a rychlost ochlazení se však ještě mohou změnit, protože víkendová předpověď má několikadenní předstih. Zatím proto nelze spolehlivě určit ani případnou hranici sněžení na konci týdne.
Sněžení zatím zůstává záležitostí hor
Přestože se již v říjnu objevují první sněhové přeháňky, příchod trvalé zimy zatím současný výhled nenaznačuje. Sníh se v úvodu týdne očekává především ve vysokých horských polohách, kde jsou teploty výrazně nižší než v nížinách. I při přechodném sněžení může čerstvá pokrývka během následného oteplení rychle roztát. V nižších polohách budou v následujících dnech podstatně výraznějším problémem ranní mlhy a místní mráz. Přízemní mrazíky se přitom mohou vyskytnout i tam, kde teplota vzduchu měřená ve dvou metrech zůstane mírně nad nulou. Řidiči by proto měli počítat se zhoršenou dohledností a zejména na zastíněných místech také s možností lokálně namrzlých povrchů.
Říjnové teplotní výkyvy zatím odpovídají proměnlivému charakteru podzimního počasí. Dlouhodobější výhled počítá pro období do 18. října s teplotami kolem průměru nebo mírně nad ním. Ochlazování by mělo být patrnější až v dalších říjnových týdnech, kdy se předpokládá postupný pokles průměrných denních maxim. Zatímco na začátku října se týdenní průměr nejvyšších teplot pohyboval kolem 16 stupňů, v posledním říjnovém týdnu by mohl klesnout přibližně k deseti stupňům. To ovšem nevylučuje další krátkodobá oteplení ani jednotlivá velmi chladná rána. O konkrétním počasí budou i nadále rozhodovat především přechody frontálních systémů, oblačnost a směr proudění vzduchu.