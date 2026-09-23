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Do Česka se valí déšť a bouřky. Víme, kde to s deštěm bude nejhorší

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Během čtvrtka přes naše území přejde studená fronta, která s sebou přinese i významné srážky, které zasáhnou prakticky celou republiku. Na mapách vám představíme, kdy déšť dorazí k vám a jak bude silný.
Do Česka se valí déšť a bouřky. Víme, kde to s deštěm bude nejhorší

Do Česka se valí déšť a bouřky. Víme, kde to s deštěm bude nejhorší

Zdroj: photos.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

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