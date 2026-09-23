Do Česka se valí déšť a bouřky. Víme, kde to s deštěm bude nejhoršíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Do Česka se valí déšť a bouřky. Víme, kde to s deštěm bude nejhorší
Přestože v posledních týdnech pršelo přece jen trochu víc, stavy vody na řekách jsou i nadále poměrně...
Takzvané babí léto je velmi oblíbeným typem počasí, který se téměř každoročně ve střední Evropě vyskytuje....
Takzvané babí léto je velmi oblíbeným typem počasí, který se téměř každoročně ve střední Evropě vyskytuje....
V noci z neděle na pondělí přejde Česko studená fronta, za kterou se razantně ochladí. Maximální denní...
Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...Všechny články tohoto autora →
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