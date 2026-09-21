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Hydrology znepokojuje, jak se mění bazální odtok českých řek

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Přestože v posledních týdnech pršelo přece jen trochu víc, stavy vody na řekách jsou i nadále poměrně nízké. Deště zvedají průtok v řekách vždy jen na krátkou chvíli, už pár desítek hodin po dešti se vrací sucho. Odborníci mají o příčině jasno.
Hydrology znepokojuje, jak se mění bazální odtok českých řek

Hydrology znepokojuje, jak se mění bazální odtok českých řek

Zdroj: 123rf
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

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