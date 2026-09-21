Hydrology znepokojuje, jak se mění bazální odtok českých řek

Přestože od půlky srpna máme srážkové úhrny v Česku už relativně normální, české řeky jsou opět na historických minimech. Hydrologové tento jev vysvětlují dvěma příčinami - deficitem půdní vlhkosti a pak také nízkým bazálním odtokem. Pokud jde o půdní vlhkost, ta byla nízká právě do polovině srpna. Déšť ji následně zvýšil na běžnou úroveň, ale za cenu toho, že půda vsákla téměř všechny spadlé srážky od půlky srpna. Do řek jich zkrátka žíznivá krajina moc nepustila...
Druhá příčina je trochu komplikovanější a má daleko dlouhodobější charakter. Jde o bazální odtok, což je termín, který označuje průtok v řece nezávislý na aktuálních srážkách. Je to množství body, které vychází z pramenů, tedy zdrojů, které moc neovlivňuje aktuální déšť či počasí obecně. Díky němu řeky nevyschnou, i když delší dobu neprší. Klidně několik týdnů. Nicméně pokud srážky chybí dlouhodobě (tedy měsíce nebo i roky), dochází logicky k postupnému vyčerpávání zásob podzemních vod a i bazální odtok se snižuje...
V našem klimatu platí, že české řeky reálně živí zima a jarní tání sněhu. Právě v té době se doplňují podzemní vody, které pak prostřednictvím pramenů tvoří bazální průtok řek po většinu roku. Letní deště obvykle spodní vody doplnit nedokážou, protože trvají jen krátce, část vody odteče do řek, další část si vezme v té době bujná vegetace, navíc vysoké letní teploty způsobují vyšší výpar i spotřebu vody u rostlin...
V posledních letech nejsou jarní tání tak výrazná a naopak letní období je sušší. I nikdy nevysychající prameny po suchých letech už nemají kde brát a jejich vydatnost klesá, ty menší pak mohou i vyschnout. Bazální odtok českých řek proto dlouhodobě klesá. Několik po sobě jdoucích let s nedostatkem srážky se plíživě projevuje na tom, že vody v řekách stále ubývá.
Vše výše popsané si závěrem znázorníme na jednoduchém příkladu řeky Sázavy. Následující graf ukazuje světle modrý dlouhodobý normál průtoků a tmavě modrý letošní průtok. Je zde krásně vidět vydatný déšť, který zasáhl povodí Sázavy v polovině srpna. Dočasně zvedl průtok v řece i nad průměrný stav, ale během několika dní řeka spadla zase na letošní zoufale nízký průtok. Tedy na úroveň zmíněného bazálního odtoku. Voda z deště brzy odtekla a pak zase řeku živily prameny, které se ale moc nedoplnily.
Zmíněný graf je zde:
obr. 1 - průtok v řece Sázavě letos ve srovnání s normálem. Srpnový déšť krátce zvedl stav vody, ale ten následně rychle zase poklesl..
Co z toho vyplývá? Že pokud nepřijde opravdu hodně vlhké období, tak stavy vody v řekách budou dál nízké dlouhodobě. Stavy podzimních vod by mohla vylepšit zima bohatá na sníh (pamatujeme ale takovou?) a nebo nějaká prakticky až povodňová situace (jako v září 2024 v Jeseníkách). Běžný letní déšť vzchopí naše řeky jen na desítky hodin a hned jak odteče, tak průtoky opět padají do suchého stavu.
S ohledem na změny klimatu projevující se i v našem regionu, dá se spíše očekávat, že polosuché řeky v létě se stanou novým českým normálem. Bazální odtok klesá dlouhodobě ruku v ruce s oteplováním. A i když třeba přijdou silné deště a povodně, tak dlouhodobý pokles zásob podzemních vod se tím nejspíš nezmění. Naše klima se mění, krajina také a řeky nebudou výjimkou. Nezbývá než se tomu přizpůsobit..
Zdroje k článku: Předpověď počasí, radar, Meteocentrum.cz