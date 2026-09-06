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Dětské dopravní hřiště v Jablonci čeká velká proměna a modernizace

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Modernější povrchy, nové dopravní prvky, opravená signalizace i křižovatky pro cyklisty. Dětské dopravní hřiště v ulici Podskalí v Jablonci nad Nisou má získat podobu, která bude odpovídat současné dopravě i potřebám bezpečné výuky dětí. Rekonstrukce má stát zhruba 10 milionů korun a město počítá s dokončením v roce 2028.
Dětské dopravní hřiště v Jablonci čeká velká proměna a modernizace

Dětské dopravní hřiště v Jablonci čeká velká proměna a modernizace

Zdroj: Město Jablonec nad Nisou
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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