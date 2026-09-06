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Socha zvaná Mezník se od radnice stěhuje. Jaké dílo ji nahradí, radnice zatím tají

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Po roce dostane nároží historické radnice v Liberci novou sochu. Nyní je tam pískovcový morový sloup zvaný Mezník sochaře Jiřího Seiferta, nahradí ho dílo od Čestmíra Sušky. O jaké jde, zatím radnice tají. Mluvčí města Jana Kodymová sdělila, že nový umělecký objekt na nároží slavnostně odhalí v pondělí 21. září. V Liberci zůstane i 2,5 metru vysoký Mezník, město ho přemístí před komunitní centrum Paláce Liebieg.
Socha zvaná Mezník se od radnice stěhuje. Jaké dílo ji nahradí, radnice zatím tají

Socha zvaná Mezník se od radnice stěhuje. Jaké dílo ji nahradí, radnice zatím tají

Zdroj: Martina Petrášková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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