Návraty ex i zkoušky věrnosti: Retrográdní Venuše na podzim párům zavaří

Retrográdní Venuše ve Štíru je prověrkou vztahu
Od 3. října 2026 až do 14. listopadu 2026 je planeta lásky Venuše retrográdní. Nejprve ve znamení Štíra (do 25. října 2026) a posléze ve znamení Vah. Znamená to, že v tomto období budou naše partnerství podrobena testu. Zejména v čase, kdy bude Venuše retrográdní ve Štíru, protože to je znamení, které přímo souvisí s hloubkou a silnými city. Štírova energie je velmi intenzivní a párům nedá vydechnout. Do cesty jim může přicházet jedna zkouška za druhou.
To, jak se k řešení dvojice postaví, bude hodně vypovídat o síle jejich vztahu. Retrográdní Venuše ve Štíru také vrátí do hry bývalé partnery. Určitým způsobem vám opět mohou vstoupit do života, ale třeba do něj i zasahovat, ačkoliv si to nepřejete. Štír víří emoce, proto se v tomto čase mohou odehrávat žárlivé scény, ostré hádky i dramatické výstupy. Štír je velmi vášnivý, a tak se může stát, že někdo „ochutná zakázané ovoce“ a prožije románek, který pak bude chtít utajit. Retrográdní Venuše ve Štíru totiž může testovat, zda projdete zkouškou věrnosti.
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Vstup do Vah uklidní situaci
Jakmile retrográdní Venuše na konci října vejde do Vah, měla by se situace začít lepšit a stabilizovat. Ještě určitě aspoň na počátku bude panovat chaos a snaha o to vyjasnit si věci. S tím může mírumilovná energie Vah pomoci, ale po předchozí „smršti“ bude těžké dát věci do pořádku. Záleží samozřejmě na tom, jak byl vztah opravdový, upřímný, jak se v něm komunikovalo. Ne všechny páry spolu zůstanou, pro některé může být retrográdní Venuše šancí na to, aby začali znovu a našli svou spřízněnou duši.
Znamení, která to pocítí nejvíce
Nejvíce se tato energie dotkne těchto 4 znamení zvěrokruhu:
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Beran
Berani mají mít v čase retrográdní Venuše dle horoskopu hodně šancí na to, aby prožili nezávazný románek. Pokud jsou single, tak tím nikomu neubližují, ale pozor si musí dávat ti, kteří jsou ve vztahu. V čase retrográdní Venuše by to totiž mohla být poslední prověrka jejich partnerství. Musí si proto položit otázku, zda jim jedna noc za to stojí.
Býk
Býk na podzim bude hodně přemýšlet nad svým vztahem. Směřuje tam, kam by chtěl? Je to ta opravdová láska, po které vždy toužil? Je to skutečně partner pro život, se kterým jednou chci založit rodinu? Milujeme se ještě? Má to budoucnost? I tyto otázky se mu mohou honit v hlavě. Pakliže se na vztahu dlouhodobě nepracovalo, může se Býk, ač má rád stabilitu, rozhodnout pro radikální krok – rozchod.
Váhy
Váhy se v období retrográdní Venuše budou velmi soustředit na sebe a svůj růst, ale vezmou v potaz i otázku partnerství. Budou totiž řešit to, zda je jejich partner dostatečně podporuje v tom, aby Váhy uspěly. Pakliže se cítily v minulosti nerespektované, přehlížené nebo přetížené, mohou „bouchnout“ a chtít situaci řešit hned.
Štír
Štíři jsou známí tím, že partnerství je pro ně v životě extrémně důležité. Nechtějí mít vedle sebe jen tak někoho, aby nebyli sami. Po boku partnera chtějí růst, bohatnout, vzkvétat. Jejich vztah musí být hluboký, opravdový a plný lásky. Pokud jim to partner v poslední době nedopřál, může to začít skřípat. Štíři v tomto čase mohou více tlačit na to, aby se jim jejich drahá polovička více věnovala.
British Vogue, Your Tango, Yahoo