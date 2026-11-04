Muž ve znamení Býka bude vaším majákem. Jeho důvěru ale ztratíte jen jednou

Možná vás nedávno okouzlil muž ve znamení Býka. Není se co divit, tito lidé totiž vyzařují sebejistotu, působí rozhodně a autoritativně. Často k nim lidé vzhlížejí, protože jsou to velmi inspirativní lidé, kteří budí respekt. Jenže s muži tohoto znamení to nebývá ve vztahu tak docela lehké.
Býk bude vaším majákem
Jedna věc se Býkům nemůže upřít. Pro svou partnerku jsou neskutečnou oporou. Býkovi se můžete svěřit s čímkoliv, buďte si jistí, že tento typ partnera nebude jen mlčky sedět a pasivně přihlížet tomu, jak se topíte v problémech. Ihned mu hlavou bleskne plán, jak byste pomalu krok po kroku mohla patálii vyřešit. To partneři Býků nesmírně oceňují. Býk je jakýmsi jejich pomyslným majákem, který je vede na cestě životem.
Býci jsou rodinně založení a je na ně spolehnutí. Pokud si vás vyberou za životní partnerku, tak vám budou věrní a budou se vám snažit pomáhat. Rozhodně ale chtějí vidět i iniciativu z vaší strany. Pokud totiž Býk něco nesnáší, tak je to laxnost a lenivost. Pasivita partnera by mu v dlouhodobém vztahu dělala vrásky na čele, protože Býk sám je aktivní člověk.
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Je to skrytý romantik i muž do nepohody
Během vztahu s Býkem poznáte více jeho tváří. Navenek se může tvářit jako neprostupná skála a člověk bez emocí, ale skrývá se za tím citlivá osobnost, možná by vás překvapilo, jak moc umí být Býci sensitivní. Možná někdy svými neomalenými slovy a rádoby vtipnými drsnými hláškami dovedou vaše city zranit, ale ve skutečnosti to tak nemyslí. Jsou pro každou srandu a jejich partner by měl chápat, že si rádi v legraci „rýpnou“, ale nemyslí to zcela vážně. Ve skutečnosti mají Býci srdce na pravém místě a nejsou to lidé, kteří by druhým chtěli ublížit svými činy a prohlášeními.
Býci v sobě také ukrývají romantickou stránku, kterou poznáte, pokud se rozhodnete budovat s nimi partnerství. Zahrnou vás krásnými dárky, květinami, umí polichotit a získat si vás. Býkovi totiž vládne planeta Venuše, která je spojena se vším krásným a příjemným. Muž narozený v tomto znamení vás vezme na wellness, bude vás rozmazlovat a starat se o vás. Jeho gesta umí udělat dojem na nejednu ženu.
Může se nechat pohltit žárlivostí i egem
Ale abychom Býky nelíčili jen v superlativech, tak jako každé znamení, i oni mají své chyby. Muž narozený ve znamení Býka se snadno nechá ovládnout žárlivostí. Rozhodně to není typ, který by mávnou rukou nad tím, že jdete s jiným mužem na kávu nebo že s vámi flirtuje kolega. Býci nabízejí naprostou oddanost, to samé ale chtějí nazpět.
Mívají také problém se svou tvrdohlavostí a egem. Bohužel je Býk mnohdy zcela zaslepený svou vizí a odmítá vidět jiné možnosti. To v životě může způsobovat problémy v partnerských vztazích. Často má Býk problém dohodnout se na kompromisu. Chce, aby bylo po jeho a argumenty protistrany pouští jedním uchem tam a druhým ven. Mnohdy se také špatně rozhodne a neposlouchá cenné rady, které mu druzí dávají. Pak mu to partner může dávat za vinu, no a hádka je na světě.
Kdo se (ne)hodí k muži – Býkovi
Pokud chcete Býka okouzlit, tak buďte přímá, sebevědomá a nehrajte žádné hry. Býk nesnáší drama a opravdu vás nebude nahánět, když se mu přestanete ozývat. Komunikujte s ním jasně a na rovinu, narážky a nejasné signály přijdou vniveč. Býci si potrpí na svou vizáž, proto by jeho partnerka měla být hezky upravená, to nutně neznamená, že musíte mít kdejaké úpravy a podobat se Miss Universe. Býci si také cení žen, které jsou trpělivé a neuhání je. Pokud se do vás zakouká, věřte, že bude uhánět on vás.
Pokud bychom měli zmínit s kým to Býkovi pravděpodobně může klapat, byla by to tato znamení:
S Rakem je to skvělá kombinace z důvodu, že jsou oba rodinně založení. Rak Býkovi umí poskytnout emocionální podporu a dát mu spoustu lásky a něhy. Býk zase bude Rakovi oporou a jeho bezpečným přístavem. S Pannou sdílí Býk stejný zemský živel. Jejich partnerství bude postaveno na přátelství a stejných hodnotách. Tito dva mohou mít pocit, že už se znají tisíc let. Se Štírem to může být velmi intenzivní milostný vztah. Oba si zakládají na bezmezné důvěře a oddanosti. S Kozorohem pak může Býk vytvořit silnou dvojici, která bude mít pocit, že jim svět leží u nohou a že spolu mohou dokázat všechno.
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Naproti tomu jsou i znamení, ke kterým se Býk vyloženě nehodí. Například takoví přelétaví Blíženci, jejichž život bývá sice pestrý, ale chaotický, nejsou nic pro Býka, který hledá stabilitu. Sice mezi nimi může fungovat chemie, v dlouhodobém vztahu se to ale pravděpodobně neobejde bez konfliktů. Nejde k nim moc ani Vodnář, opět vzdušný živel, který miluje změny, jinakost a nespoutanost – to není nic pro Býka. Býk obvykle nenajde zalíbení ani ve Střelci, který je spontánní, rád mění plány, nevydrží dlouho na jednom místě a nesnáší rutinu. Tito dva nemohou být odlišnější.
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Autorský článek doplněný o informace z Ganeshaspeaks, Astroyogi