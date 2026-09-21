Kdo smaží řízky na oleji, dělá chybu. Šéfkuchaři používají 1 jiný tuk a trojobal je křupavý ještě druhý den

Když doma připravujeme řízky, většina z nás sáhne po lahvi oleje skoro automaticky. Je po ruce, levný a spolehlivě funguje. Právě v téhle samozřejmosti se ale schovává důvod, proč domácí řízek chutná jinak než ten z restaurace a proč druhý den ve svačině změkne. Profíci totiž do pánve nalévají něco úplně jiného.
Olej řízek usmaží, chuť mu ale nedá
Oleji se toho zas tolik vytknout nedá, řízek na něm spolehlivě zezlátne. Slabina je v tom, co olej postrádá. Chuťově je neutrální, takže do strouhanky nepřidá žádnou vůni ani hloubku. Zkušení kuchaři proto olej většinou odkládají a nahrazují ho tukem, který k pokrmu přidá i vlastní chuť.
Přepuštěné máslo, na které sázejí profíci
Tím tukem bývá přepuštěné máslo, kterému se říká také ghí. Vyrobí se jednoduše: běžné máslo se nechá pozvolna rozpustit a slije se z něj voda i mléčná sušina, která na rozpálené pánvi černá jako první. Zbyde čirý tuk s jemným máslovým až oříškovým aroma, který navíc snese i teploty, na jakých by se obyčejné máslo dávno spálilo.
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Sázejí na něj profesionální kuchyně i řada špičkových českých kuchařů. Kromě chuti má ghí ještě jednu přednost: strouhanka na něm zůstává křupavá výrazně déle, klidně i do druhého dne.
Sádlo, na kterém smažily naše babičky
Druhou klasikou je vepřové sádlo. Naše babičky ho volily z dobrého důvodu. Patří mezi tepelně nejstabilnější tuky vůbec a vysoké teploty při smažení snese bez problémů. K vepřovému i kuřecímu masu se hodí ideálně, protože mu dodá tu poctivou domácí chuť, kterou z neutrálního oleje nedostanete. Komu připadá sádlo příliš výrazné, může ho smíchat půl na půl s řepkovým olejem a chuť tím zjemnit.
Obyčejné neztužené máslo naopak nechte stranou. Na rozpálené pánvi by zčernalo dřív, než by řízek vůbec chytil barvu. Svoje místo má až po dosmažení, kdy jím přejedete horký řízek kvůli vůni.
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Sám tuk ale křupavost přes noc neuhlídá. Rozhoduje i to, jak řízky usmažíte a kam je potom položíte.
Tuku dejte do pánve tolik, aby v něm plátek skoro plaval, a pořádně ho rozpalte. Že má správnou teplotu, kolem 170 až 180 stupňů, poznáte podle vhozeného kousku strouhanky. Když hned zašumí a vyskočí k hladině, můžete začít. Do vlažného tuku se obal jen prosákne a řízek pak zůstane mastný. Smažte vždy jen pár kousků najednou. Přeplněná pánev a vhozené studené plátky srazí teplotu tuku a řízky se v něm začnou vařit ve vlastní šťávě. A to nejdůležitější na závěr: hotové řízky nikdy nevršte na sebe ani je nezakrývejte poklicí. Pod ní se drží pára, která obal během chvilky rozmočí. Nechte je vychladnout jednotlivě na mřížce nebo alespoň na papírové utěrce, ať kolem nich volně proudí vzduch.
Přesně tohle je trik, díky kterému kůrka drží i další den.
Trojobal, který drží a nenasákne
Křupavost přitom začíná už u obalování. Častou chybou bývá ředění vajíčka vodou nebo mlékem. V samotném mase je vlhkosti dost a přilitá tekutina se v rozpáleném tuku odpaří. Unikající pára pak obal zespodu nadzvedává, až se od plátku odchlípne a popraská. Poslední vrstvu do masa nemačkejte silou, jen ji dlaní zlehka přichyťte. Mezi masem a obalem tak zůstane tenká vrstva vzduchu, a ta dělá kůrku křupavou.
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Vyplatí se taky vyměnit hladkou mouku za polohrubou nebo hrubou. Ta pohltí víc zbytkové vlhkosti z masa, takže výsledná krusta drží pohromadě líp. Kdo chce kůrku ještě výraznější, může díl klasické strouhanky nahradit japonským pankem nebo do ní zamíchat nastrouhaný parmazán. Obalené plátky navíc nenechávejte ležet a smažte je co nejdřív. Při čekání na lince nebo v chladu obal natáhne vlhkost a změkne dřív, než se dostane do tuku.
Zdroje: https://www.emaminy.cz/c/dokrupava-aneb-pet-zlatych-pravidel-pro-dokonale-smazeni-rizku-syru-i-ryb-2661, https://www.apetitonline.cz/jak-na/jak-obalit-rizek-spravne-trojobal-krupavy, https://www.jidloaradost.ambi.cz/clanky/velky-pruvodce-vanocnimi-rizky-jak-vybrat-maso-vyladit-trojobal-a-na-cem-smazit, https://www.betterlife.cz/v-cesku-stale-neumime-trojobal-na-rizky-zakladem-je-sadlo-a-trouba/, https://magazin.recepty.cz/clanky/smazeny-rizek-recept-a-triky-profesionalu-jak-pripravit-ten-nejlepsi-znate-je-527.html, https://www.toprecepty.cz/clanky/11364-prepustene-maslo-doda-rizkum-lepsi-chut-temto-chybam-se-pri-smazeni-vyhnete/