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Reklamovanost Core i9-14900K stoupla nad 10 %

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Pátý model z řady procesorů Raptor Lake(-refresh) dosáhl podle statistik Alzy dvouciferné reklamovanosti. U dalších navzdory pokračujícím prodejům reklamovanost stoupá…
Intel Core i9-14900K

Intel Core i9-14900K

Zdroj: Shutterstock
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