Nejhorší cereálie ze supermarketu. Češi je dávají na oběd sobě i dětem a netuší, co v nich všechno je

Barevná krabice slibuje zdravý start dne a plnou misku vlákniny. Cereálie zalité mlékem se staly rychlým řešením pro celou rodinu, ať jde o snídani, nebo o rychlý oběd pro děti, které nechtějí čekat na nic složitějšího. Jenže to, co se ve skutečnosti skrývá pod obalem, by leckoho zarazilo.
Cukr, trochu mouky a málo dalšího
Většina snídaňových cereálií se blíží spíš sladkosti než plnohodnotné snídani. Tvoří je hlavně mouka a velké množství cukru, zatímco vlákniny a bílkovin, které by měly zasytit, je v nich jen málo. Že jde o běžný jev, potvrdil spotřebitelský test dTestu z roku 2020. Ze zkoumaných osmadvaceti druhů překročil cukr pětinu obsahu hned u dvaadvaceti z nich, u některých se vyšplhal i nad třicet gramů na sto gramů.
Cukr se navíc v seznamu surovin umí schovat. Výrobci ho často rozepíšou na několik položek, takže vedle klasického cukru narazíte třeba na glukózo-fruktózový sirup, maltodextrin, koncentráty ovocných šťáv nebo glukózu. Spolehlivé číslo proto najdete až v řádku s celkovým množstvím cukrů mezi výživovými údaji. Samotný výčet ingrediencí totiž snadno oklame.
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Podle Světové zdravotnické organizace by měl člověk denně sníst nanejvýš šest čajových lžiček přidaného cukru, tedy zhruba pětadvacet gramů. Doporučená porce cereálií je přitom kolem třiceti gramů. Málokdo ji ale dodrží, protože cereálie chutnají a do misky se jich snadno nasype dvakrát i třikrát tolik. Dítě tak může mít velkou část denní dávky cukru snědenou hned po ránu.
Sladká snídaně navíc rozhoupe hladinu cukru v krvi. Po krátkém zasycení přijde brzy hlad a chuť na další sladké. Děti si na výraznou sladkou chuť rychle zvyknou, i když obal slibuje zdravý start a spoustu vitamínů. Dlouhodobě vysoký příjem cukru přitom zvyšuje riziko obezity, cukrovky i dalších zdravotních potíží.
Jak poznat ty nejhorší kousky
Nejvíc prozradí zadní strana krabice se složením a výživovými údaji, zatímco obrázky a hesla na přední straně můžou klidně přehánět. Jako orientační vodítka se přitom uvádí: – cukru by mělo být nanejvýš patnáct gramů na sto gramů výrobku; – čím víc vlákniny a bílkovin, tím lépe; – u čokoládových variant se vyplatí sledovat podíl kakaa; – krátké složení bez zbytečných přídavků; – celozrnné obiloviny by měly být na prvních místech ve složení.
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Konkrétní značky, které kvůli cukru dopadly v testech nejhůř, najdete v odkazovaných zdrojích pod článkem.
Čím misku cereálií nahradit
Nejdostupnější náhradou je obyčejná kaše uvařená doma, která navíc tělu prospěje víc. Ovesné vločky nebo třeba pohanková či špaldová kaše jsou hotové za pár minut a osladíte je přirozeně, kouskem banánu, hrstí borůvek nebo lžící ořechového másla. Chuťově se krabicovým cereáliím snadno vyrovnají.
Domácí ovesná kaše s ovocem zasytí lépe než miska sladkých lupínků v mléce. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pokud se cereálií vzdát nechcete, aspoň je doplňte bílkovinou. Jogurt nebo tvaroh s kouskem ovoce zpomalí vstřebávání cukru a zasytí na delší dobu než samotná hrst lupínků v mléce. Rozdíl v tom, jak se budete cítit dopoledne, poznáte docela rychle.
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Zdroje: https://www.hrot24.cz/clanek/negativni-vliv-cerealnich-snidani-na-zdravi-podle-nutricni-specialistky-jessie-inchauspe-HTJxr, https://dvojka.rozhlas.cz/vetsina-cerealii-v-testu-propadla-jsou-samy-cukr-a-ke-zdrave-snidani-maji-daleko-8136794, https://www.stobklub.cz/clanek/-snidanove-cerealie/, https://www.mojezdravi.cz/zdravy-zivotni-styl/snidate-misku-cerealii-rekneme-vam-proc-byste-to-nemeli-delat-4953.html, https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ceska-ekonomika/test-v-detskych-snidanich-je-prilis-cukru-kde-nejvic/r~i:article:759939, https://www.vitalia.cz/clanky/snidanove-cerealie-slozeni-casto-mouka-s-cukrem/