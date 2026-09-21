Olivový olej z regálu často není pravý. Poznáte to podle 1 údaje na etiketě

Výběrový olej z oliv umí být malý poklad, jenže v regálu se snadno splete i pozorný nakupující. Řada lahví slibuje víc, než ve skutečnosti obsahuje, a rozdíl v ceně přitom bývá znatelný. Kdo ví, kam se na etiketě podívat, rozezná pravou surovinu od tovární náhražky během pár vteřin. Celé to visí na jednom jediném slově.
Kontroly odhalují klamavé etikety pravidelně
Že nejde o vymyšlený strašák, dokládají opakované prověrky Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Ta při akci uzavřené v prosinci 2023 vyhodnotila většinu odebraných lahví jako nevyhovující. Z jednadvaceti testovaných olejů selhalo čtrnáct, přičemž u deseti z nich obal hlásal nejvyšší jakost, laboratoř však odhalila olej horší třídy. Dva vzorky se propadly až mezi lampantové oleje, které se v obchodě prodávat vůbec nesmějí.
Inspektoři přitom nepolevují, protože motiv k takovým podvodům zůstává pořád stejný. Kvalitní olej z oliv je nákladná surovina a po slabších sklizních jeho cena povyskočila. Jakmile ho jde natáhnout levným slunečnicovým olejem, případně dobarvit a dochutit do věrohodné podoby, nepoctivému dovozci se to vyplatí.
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Tím dělítkem mezi pravým a náhradním olejem je přívlastek „panenský”. Když olej vznikne obyčejným lisováním plodů, bez chemie a horka, výrobce to musí přiznat právě tímhle slovem v názvu. Pokud chybí a na etiketě stojí jen suché „olivový olej”, držíte v ruce úplně jinou kategorii.
Pod tím strohým označením se totiž skrývá směs, které vévodí rafinovaný olej doplněný o menší dávku panenského. Zákazník to okem nerozliší a v dobré víře si odnese lahev v přesvědčení, že koupil to nejlepší. Přitom stačí sklopit oči k jednomu údaji a je po nejistotě.
Čím se liší rafinovaný olej
Při rafinaci projde olej chemickým čištěním za vysokých teplot. Během ní přijde o podstatný díl aroma, chuti i prospěšných látek, kvůli kterým lidé po olivovém oleji sahají. Zůstane z něj sice pořád olej z oliv, k panenským variantám má ale daleko.
Přečtěte si také: Kdo smaží míchaná vajíčka na oleji, dělá chybu. Šéfkuchaři používají 1 surovinu a pak jsou nadýchaná jako v hotelu Aroma a chuť, kvůli kterým lidé po olivovém oleji sahají, rafinace do velké míry odbourává. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Kolik stupňů kvality vůbec existuje, shrnuje následující přehled.
Třída oleje Jak vzniká Kam patří Extra panenský jen mechanickým lisováním špička nabídky Panenský jen mechanickým lisováním špička nabídky Olivový olej směs rafinovaného a panenského střední pásmo Lampantový vadný olej k dalšímu zpracování do maloobchodu nesmí Co hledat na zadní straně lahve
Když máte jasno v kategorii, obraťte lahev a čtěte dál. Poctivý extra panenský olej ze zákona doprovází formulace „získaný přímo z oliv a pouze mechanickými postupy”. Tenhle povinný popisek je dalším signálem, že do oleje nezasáhla žádná chemie.
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Lákadlem bývá i nízká kyselost, kterou výrobci rádi zdůrazňují. U extra panenského nesmí přesáhnout 0,8 procenta a nejlepší oleje se drží hluboko pod tím. Osamocené číslo na obalu ovšem spolehlivost nezajistí, vypovídací sílu získává teprve vedle výsledků kompletního rozboru, které na etiketě nenajdete. Užitečnější je pohled na původ a stáří. Konkrétní země, ideálně rovnou pěstitelská oblast, řekne mnohem víc než mlhavá zmínka o oleji smíchaném odněkud z EU i odjinud. A protože olej časem vadne rychleji, než by člověk řekl, řiďte se datem sklizně, samotná trvanlivost toho o čerstvosti tolik nenapoví.
Kde na vás číhá největší past
Nejvíc ostražitosti si zaslouží tři situace: – objemné kanystry nabízené za nápadně nízkou cenu; – prodej ze stánku, kde chybí údaje o výrobci a původu; – neznámé e-shopy, které původ oleje nedoloží.
Kontroly ostatně mezi závadnými kusy nacházely nejčastěji právě velkoobjemová balení, takže podezřele levný extra panenský olej berte jako varování. U suvenýru z dovolené se nespokojte s nálepkou „domácí” a rovnou se ptejte, z jaké oblasti olivy pocházejí, kdo olej vyrobil a v které sezoně se sklízelo.
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Doma se olej odvděčí, když ho uskladníte ve tmě a chladu, stranou od trouby i od okna, kam svítí slunce. Teplo a světlo totiž kvalitu ničí nejrychleji. A protože největší hodnotu má olej nezahřátý, nechte ho vyniknout na studených pokrmech, třeba pokapáním grilované zeleniny, luštěninového salátu nebo čerstvě upečeného chleba.
Zdroje: https://www.szpi.gov.cz/clanek/kontrola-szpi-dve-tretiny-hodnocenych-olivovych-oleju-porusily-predpisy.aspx, https://eur-lex.europa.eu/CS/legal-content/summary/marketing-standards-for-olive-oil.html, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/jak-vybrat-kvalitni-olivovy-olej-datum-sklizne-puvod-etiketa, https://fresh.iprima.cz/magazin/jak-poznat-skutecne-kvalitni-olivovy-olej-seznamte-se-s-nejdulezitejsimi-faktory-440592, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/panensky-olivovy-olej-30000305.html, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/45909-olivovy-olej-falsovani-kontroly