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Majitelé Samsungů zbytečně poklepávají na displej, aby nezhasl. Stačí zapnout jedno nastavení, které to ohlídá

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ANALÝZA | Obrazovka zhasne během čtení a vy po ní hmátnete klouby. Galaxy má u časového limitu přepínač, po kterém displej čeká na oči, ne na prst.
Telefon Samsung Galaxy S26

Telefon Samsung Galaxy S26

Zdroj: Uživatel SUMAKIČI / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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