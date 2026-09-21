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Dny NATO přilákaly 150 tisíc lidí. V sobotu řidiči čekali v dlouhých kolonách

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Dny NATO a Dny Vzdušných sil Armády ČR navštívilo na letišti v Mošnově na Novojičínsku dohromady za oba víkendové dny přibližně 150 tisíc lidí, zhruba stejně jako loni. Organizátoři ani policisté nezaznamenali během akce žádné větší problémy.
Dny NATO přilákaly 150 tisíc lidí. V sobotu řidiči čekali v dlouhých kolonách

Dny NATO přilákaly 150 tisíc lidí. V sobotu řidiči čekali v dlouhých kolonách

Zdroj: Dny NATO
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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