Kuna se k zahradě nepřiblíží, jakmile ucítí jednu z těchto tří věcí. Většina zahrádkářů ale dělá zásadní chybu v umístění

Kuny, malí a nepolapitelní členové čeledi
Mustelidae, do které patří také vydry, jezevci a rosomáci, jsou fascinující tvorové s řadou jedinečných přizpůsobení a chování. Jsou například známé svou hbitostí a zvědavostí, díky nimž se často stávají nevítanými návštěvníky našich zahrad a domů. Poznejte tyto hbité tvory
Kuny se vyznačují štíhlým tělem, huňatým ocasem a lesklou srstí, která může být světle hnědá až téměř černá. Jejich fyzická zdatnost je nepopiratelná;
jsou vynikajícími šplhouny a snadno se pohybují po větvích stromů nebo střechách. Díky těmto schopnostem jsou opravdu lovci, kteří bez problémů ukořistí menší savce, ptáky, a dokonce i hmyz. Právě tato obratnost však může vést ke konfliktům s lidmi, zejména když se usídlí na půdách nebo v garážích. Zdroj fotografie: Pixabay Světlo může být pro noční zvířata (tedy i kuny) opravdu silným odstrašujícím prostředkem. Symfonie zvuků a jak ji využít proti nim
Kuny mají mimořádně ostrý sluch, což pro ně může být požehnáním i prokletím. Chcete-li toho využít, zvažte instalaci ultrazvukového odpuzovacího zařízení.
Tato zařízení vydávají vysokofrekvenční zvuky, které jsou pro ně dráždivé, ale pro člověka zpravidla neslyšitelné. Pro dosažení nejlepších výsledků si vyberte zařízení, které umožňuje měnit frekvence, protože kuny si mohou na opakující se zvuky zvyknout. Čichová ofenzíva v akci
Díky svému ostrému čichu jsou podle webu
JenkinsRestorations kuny obzvláště citlivé na určité pachy. Nesnášejí třeba zápach naftalenu (obsaženého v naftalínových kuličkách), chlóru a levandule. Chcete-li to využít proti nim, položte kuličky proti molům na místa, kde se kuny často vyskytují, nebo nastříkejte směs vody a levandulového oleje tamtéž. Stejným způsobem fungují i komerční repelentní spreje, granule a další výrobky vyvinuté za účelem vytvoření pachové bariéry, jak radí web GardeningKnowHow. Zdroj fotografie: Depositphotos Ačkoli kuny mohou být jistě nepříjemné, boj s nimi nemusí být strašnou povinností. Berte to jako strategickou hru. Pomůže i světlo
Světlo může být pro noční zvířata (tedy i kuny) opravdu silným odstrašujícím prostředkem. Instalace světel aktivovaných
pohybem, která při detekci pohybu vrhají jasný paprsek, může kunu vylekat a dezorientovat, čímž se pro ni váš pozemek stane méně atraktivním. Tato světla v kombinaci s dalšími opatřeními vytvářejí prostředí, kterému se většina kun raději vyhne. Bohužel je obvykle třeba praktikovat všechny tři uvedené postupy zároveň.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři