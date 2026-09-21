Dotace od Evropské komise a parlamentu pomohly zvýšit výnosy ČTK nad 350 milionůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Dotace od Evropské komise a parlamentu pomohly zvýšit výnosy ČTK nad 350 milionů
Po šestnácti natáčecích dnech je hotovo. Štáb pod vedením režiséra Jana Hřebejka a producentů Alberta Čuby...
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Vítězem 24. ročníku marketingové ceny Direct Impact Czech se stala agentura Triad Prague (foto) za...
Bankovní ústav Partners Banka (majoritním vlastníkem je skupina Partners miliardáře Petra Borkovce - foto)...
Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...Všechny články tohoto autora →