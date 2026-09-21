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Dotace od Evropské komise a parlamentu pomohly zvýšit výnosy ČTK nad 350 milionů

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Česká tisková kancelář (na fotce ředitel Jaroslav Kábele) v roce 2025 utržila za výrobky a služby celkem 340 milionů korun. V meziročním srovnání to je nárůst o 3,5 procenta. "Celkové výnosy se dále i vlivem získaných dotací od Evropské komise a Evropského parlamentu zvýšily na 354,2 milionu korun a meziročně vyrostly o 3,4 procenta," uvedla
Dotace od Evropské komise a parlamentu pomohly zvýšit výnosy ČTK nad 350 milionů

Dotace od Evropské komise a parlamentu pomohly zvýšit výnosy ČTK nad 350 milionů

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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