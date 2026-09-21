Tenhle kabát nosí francouzské seniorky 60+ celý podzim. Češky ho neznají, i když ubírá vizuálně 10 kg postavě

Francouzská elegance po šedesátce stojí na několika osvědčených kouscích, které se nosí sezónu za sezónou. Jeden z nich přichází na řadu hned, jak se venku ochladí a začne mrholit.
Kila na váze samozřejmě zůstanou tam, kde jsou. Postava v tomhle kabátě ale v zrcadle vypadá protáhlejší a štíhlejší. A možná ho dokonce máte doma ve skříni, jen jste ho zatím nenosila tak, aby pro vás pracoval.
Proč ho Francouzky nosí celý podzim
Řeč je o trenčkotu. Francouzské rady pro ženy po šedesátce ho řadí mezi základy šatníku a považují ho za ideální kabát do přechodného období. Z módy navíc nevychází, takže vám poslouží mnoho let.
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Ušitý je z lehké látky, na které se déšť jen tak nechytí. Klasický model má dvouřadé zapínání, pásek v pase a končí u kolen nebo kousek pod nimi. Nejčastěji ho uvidíte v béžové, která se snadno kombinuje téměř s čímkoli.
Foto: Shutterstock.com Tajemství je v pásku
Za zeštíhlujícím efektem stojí hlavně pásek. Když ho utáhnete v pase, rozdělí siluetu a vykreslí pas, který by se jinak pod kabátem ztratil. Zbytek obstarají svislé linie střihu, díky kterým postava působí vyšší.
Stylisté proto doporučují trenčkot přepásat, a to i u volnějších modelů. Rovný dvouřadý střih by bez pásku mohl postavu zbytečně rozšířit.
Přečtěte si také: Zlozvyk s řasenkou, který dělá většina žen po 50. Oči pak vypadají o 10 let starší a ony to ani neví Foto: Freepik.com Nosíte ho rozepnutý? Uvažte pásek vzadu
Zapnutý a přepásaný trenčkot působí formálně. Když ho necháte rozepnutý, vypadá celý outfit hned uvolněněji.
Volně visící pásek ale snadno překáží. Stačí ho zavázat vzadu na zádech, čímž se kabát jemně projme a vy si zachováte pohodlí.
Jakou délku zvolit
Vyšší ženy si mohou dovolit i hodně volný střih. Právě u něj se pásek v pase vyplatí nejvíc, protože zvýrazní pas.
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Úplně krátké trenčkoty, které končí v polovině stehen, stylisté doporučují hlavně drobnějším postavám.
Foto: Unsplash.com Zdroje: Erika Dostálová, autorský text, https://www.madameaparis.com/morphologie-femme-60-ans/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/39078-jak-vybrat-trenckot, https://life4you.cz/lifestyle/pro-zeny/od-elegance-po-lezerni-styl-jak-nosit-od-elegance-po-lezerni-styl-jak-nosit-trenckot/, https://www.trench-and-coat.com/en/blogs/trench-coat/le-trench-ideal-pour-une-rentree-stylee-decouvrez-notre-selection-automne-2025, https://stylee.fr/trench-coat/, https://www.stylista-osobni.cz/jak-nosit-trenckot/