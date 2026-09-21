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Z přestupku kvůli parkování se vyklubalo podezření z trestného činu

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Dennívýzva
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Zaparkované auto na místě vyhrazeném pro osoby se zdravotním postižením na první pohled zaujalo hlídku plzeňských strážníků. Vozidlo mělo pomačkaný blatník, pootevřená okénka a na zadních sedačkách ležely lahve s vínem. Jejich podezření se potvrdilo, jakmile do auta usedl jeho řidič.
Z přestupku kvůli parkování se vyklubalo podezření z trestného činu

Z přestupku kvůli parkování se vyklubalo podezření z trestného činu

Zdroj: Městská policie Plzeň
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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