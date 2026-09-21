Ani ovesná kaše, ani müsli. Češi po šedesátce objevili snídani z Řecka, po které nemají hlad do oběda

Ranní jídlo rozhoduje o tom, jak člověk zvládne dopoledne. Spousta lidí po šedesátce sáhne po vločkách nebo müsli s pocitem, že pro sebe dělá to nejlepší, jenže kolem desáté zase otevírá ledničku. Snídaně, která se u nás v posledních letech rozšířila, přišla z řecké kuchyně a drží sytost překvapivě dlouho.
Proč po ovesné kaši nebo müsli přijde hlad dřív
Snídaně postavená hlavně na rychlých sacharidech má jednu slabinu. Tělo je zpracuje raz dva, hladina cukru v krvi vystoupá nahoru a stejně rychle klesne. Po takovém propadu se hlad i chuť na sladké ozvou dřív, než by člověk čekal. U slazeného müsli a cereálií je to znát ještě víc, protože k sacharidům přidávají pořádnou dávku cukru navíc.
Samotná ovesná kaše na tom není o mnoho lépe. Vlákninu a energii dodá, bílkovin v ní ale zůstává málo. A přitom právě bílkoviny drží pocit nasycení nejdéle. Jejich trávení je pomalejší, takže po nich vydržíte sytí delší dobu a dopolední mlsání ztratí sílu.
Přečtěte si také: Ani rohlík, ani chleba. Odborníci prozradili, které pečivo je nejlepší, a většina Čechů to neví Čím se řecký jogurt liší od toho běžného
Řecký jogurt vzniká tak, že se z jogurtu odstraní část syrovátky. Zůstane hustá, krémová hmota s vyšším podílem sušiny a s ní i mnohem víc bílkovin. Oproti klasickému bílému jogurtu jich mívá zhruba dvaapůlkrát tolik. U odtučněných variant se dá narazit i na zhruba deset gramů bílkovin ve stogramové porci, a to skoro bez tuku.
Bonusem je nižší obsah cukru než u ochucených kelímků a hutná konzistence, po které zaženete hlad jako po pořádném jídle. Základ ale vždycky stavte na bílé neslazené variantě, protože ochucené jogurty si nesou přidaný cukr, kvůli kterému se celá výhoda ztrácí.
Po šedesátce svaly ubývají rychleji
S přibývajícími lety tělo přichází o svalovou hmotu a po padesátce se tenhle úbytek zrychluje. Odborníci ho označují jako sarkopenii a jde s ním ruku v ruce ztráta síly, stability i soběstačnosti. Situaci navíc komplikuje fakt, že starší organismus umí bílkoviny využít hůř, takže jich potřebuje spíš víc než dřív.
Přečtěte si také: Kdo smaží míchaná vajíčka na oleji, dělá chybu. Šéfkuchaři používají 1 surovinu a pak jsou nadýchaná jako v hotelu
Ranní porce kvalitních bílkovin má proto po šedesátce větší cenu, než se zdá. Řecký jogurt ji dodá v lehce stravitelné podobě a jako bonus přisadí vápník. Ten je pro kostru ve vyšším věku klíčový, protože řídnoucí kosti se snáz lámou. Kostem svědčí i vitamin D. Tělo si ho vezme z ranního vajíčka, z tučnějších ryb nebo z pár minut na slunci a díky němu líp využije právě vápník.
Jak si ranní misku poskládat
Nejlepší na téhle snídani je, že ji dáte dohromady za pár minut. Do neslazeného řeckého jogurtu přidejte:
hrst čerstvého ovoce, které dodá přirozenou sladkost i vlákninu, například plátky broskve, hrst ostružin nebo kousky kiwi; pár ořechů nebo lžičku semínek pro zdravé tuky, po kterých vydržíte sytí ještě déle a tělo z jídla lépe vytěží vitaminy; lžíci ovesných vloček, když chcete vydatnější začátek dne. Přečtěte si také: Kolik dostane pokladní v pekárně za celý odpracovaný měsíc? Až to číslo uvidíte, nebudete věřit vlastním očím
Ovesná kaše totiž nemusí být soupeř, s jogurtem tvoří vyváženou dvojici, kde vločky dodají energii a jogurt bílkoviny. Řecký jogurt navíc nese probiotika, tedy přátelské bakterie, které dělají dobře střevům i imunitě. K jídlu si dopřejte sklenici čisté vody nebo hrnek čaje bez cukru a dopoledne bez kručení v břiše může začít.
Do neslazeného řeckého jogurtu stačí přidat čerstvé ovoce, ořechy a lžíci vloček a vydatná snídaně je za pár minut hotová. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Tohle jsou obecné výživové tipy. Pokud řešíte konkrétní dietní omezení nebo třeba nesnášenlivost mléka, proberte úpravy jídelníčku se svým lékařem nebo nutričním specialistou.
Zdroje: https://www.toprecepty.cz/clanky/11718-snidane-ktera-zasyti-az-do-obeda/, https://www.stobklub.cz/clanek/recky-jogurt-kral-mezi-jogurty/, https://fresh.iprima.cz/magazin/jak-na-to-tipy-a-triky-v-kuchyni/recky-jogurt-5-lahodnych-zpusobu-jak-do-sebe-dostat-naloz-bilkovin-vapniku-a-probiotik, https://www.kondice.cz/zdravi-a-vyziva/protein-deti-duchodci-dieta-bilkoviny-svaly-mleko-vlaknina-potraviny-20221031.html, https://www.plnezdravi.cz/svalova-hmota-ve-stari-boj-proti-sarkopenii/, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/recky-jogurt-snidane-po-sedesatce-bilkoviny-svaly-kosti