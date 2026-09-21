Do Česka dorazí babí léto. Meteorologové ale varují před extrémním nárůstem teplot

Zatímco většina Evropy se pomalu loučí s létem, Česko by mohlo zažít jeho nečekaný návrat. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) oznámil, že poslední zářijový víkend přinese babí léto s teplotami, které se mohou vyšplhat až k letním 25 °C.
Vysoký tlak nad východní Evropou způsobí přísun teplého vzduchu
Za očekávaným oteplením stojí rozsáhlá a stabilní oblast vysokého tlaku vzduchu, která se má usadit nad východní a jihovýchodní Evropou. Ta podpoří proudění teplého vzduchu od jihozápadu přímo do střední Evropy.
Ke konci září se pravděpodobně dočkáme babího léta,
shrnuli situaci meteorologové z ČHMÚ.
Babí léto v typické podobě znamená slunečné a stabilní počasí bez srážek, ranní mlhy a výrazné teplotní rozdíly mezi dnem a nocí. Právě tyto podmínky by měly nastat kolem 27. a 28. září 2026.
Před teplem přijde zima – připravte se na mrazíky
Než se ale dočkáme příjemného oteplení, čeká Česko chladný týden s přízemními mrazíky. Ranní teploty mohou v některých oblastech klesat k bodu mrazu, přes den pak většinou nepřekonají hranici 20 °C. Pro zahrádkáře a pěstitele to znamená jediné – je čas chránit citlivé rostliny.
Teplotní skok mezi chladným týdnem a následným babím létem tak může činit i více než 10 °C během několika málo dní. Takové výkyvy nejsou pro přelom září a října neobvyklé, letos ale budou obzvlášť výrazné.
Jak dlouho teplo vydrží? Meteorologové zatím nevědí
Délka babího léta zůstává otázkou. ČHMÚ upozorňuje, že přesnější předpověď bude možná až přibližně týden před očekávaným oteplením. Stabilní tlaková výše může vydržet několik dní, ale také se rychle rozpadnout.
I když se každý rok delší stabilní a teplé počasí na konci září nebo začátku října nevyskytne, letos je šance vysoká,
popsali meteorologové.
Jižní Evropa se bude dusit vedrem
Zatímco Česko se může těšit na příjemných 25 °C, jihozápadní Evropa zažije skutečné peklo. Ve Španělsku meteorologové očekávají teploty až kolem 40 °C, což v kombinaci se suchem představuje riziko požárů a zdravotních komplikací.
Teplý vzduch, který k nám doputuje od jihozápadu, bude sice výrazně ochlazený cestou přes Alpy a střední Evropu, přesto přinese nezvykle vysoké hodnoty na české poměry v tomto období roku.
Co si z toho odnést?
- Tento týden: Oblečte se do vrstev, ráno může být chladno až mrazivo
- Víkend 27.-28. září: Teploty přes 20 °C, možná až 25 °C
- Zahrádkáři: Chraňte citlivé rostliny před ranními mrazíky
- Plánujete výlet? Poslední zářijový víkend vypadá ideálně
Zdroje článku: Teploty v Česku prudce vystřelí. ČHMÚ určil termín babího léta, chmi.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá