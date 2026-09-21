Houbaři sbírají bedlu vysokou, ale v parcích roste příbuzný druh s kloboučkem jen 5 cm. Po řezu změní barvu, a právě ta prozradí jed

Každý rok skončí v českých nemocnicích desítky lidí po konzumaci špatně určených hub. Podle dat ÚZIS a tiskové zprávy
IKEM bylo jen v roce 2024 hospitalizováno 184 osob po požití hub. Mezi záměnami, které houbaře opakovaně dostávají do potíží, vyniká jeden zdánlivě banální omyl: sběrač potká v parku nebo na zahradě mohutnou houbu s kloboukem pokrytým šupinami, volnými lupeny a prstencem na třeni a automaticky ji zařadí mezi bedly vysoké. Jenže právě na takových stanovištích roste bedla zahradní, druh, který po řezu prozradí svou identitu oranžovým až červeným zbarvením dužniny. A vedle ní číhají ještě menší, nenápadnější příbuzní, kteří mohou obsahovat smrtelně nebezpečné amatoxiny. Jak vypadá pravá bedla vysoká a proč na řezu zůstává bílá
Bedla vysoká (
Macrolepiota procera) patří k nejoblíbenějším jedlým houbám českých lesů. Její klobouk dorůstá 10 až 30 centimetrů, třeň bývá štíhlý, vysoký a pokrytý kontrastní hadí (někdy se říká tygří) kresbou vzniklou rozpraskáním povrchové vrstvy. Na třeni sedí široký, volně posuvný prstenec. Klíčový detail: po podélném řezu kloboukem i třeněm zůstává dužnina bělavá. Žádný přechod do oranžova, žádné červenání, žádné tmavnutí.
Typické stanoviště představují prosvětlené lesy, lesní okraje a louky. Atlas
České mykologické společnosti uvádí dobu plození od července do listopadu, tedy přesně v měsících, kdy se do lesa a na zahradu vydávají miliony Čechů s košíkem. Červenající bedla zahradní: parkový dvojník s varovným signálem
Na humózních, často hnojených půdách v parcích, zahradách, sklenících a pařeništích roste bedla zahradní (
Chlorophyllum brunneum). Její sezóna se překrývá s bedlou vysokou, rovněž od července do listopadu. Na první pohled připomíná svou slavnější příbuznou: šupinatý klobouk, volné lupeny, prstenec. Rozdíly se ale ukážou při bližším zkoumání.
Třeň bedly zahradní postrádá výrazné tygrované rozpraskání, působí hladším dojmem a je robustnější. U báze se nápadně rozšiřuje do masivní hlízy. A pak přichází rozhodující zkouška: po řezu dužnina nejprve zůstane bělavá, vzápětí však začne pozvolna přecházet do oranžova a následně do červena až červenohněda.
Myko atlas ČMS řadí bedlu zahradní mezi mírně jedovaté druhy. Výslovně přitom zmiňuje, že ji řada houbařů pravděpodobně opakovaně konzumovala bez zjevných následků. To ale neznamená, že je neškodná; u citlivějších jedinců vyvolává nevolnost a zažívací obtíže. A hlavně: červenající dužnina funguje v terénu jako spolehlivý varovný signál, že houba do košíku nepatří.
Česká mykologická společnost dokumentuje výskyt bedly zahradní přímo v pražských lokalitách; ve zprávě pro Magistrát hlavního města Prahy ji uvádí mezi jedovatými druhy v zahradách přírodní památky Petřín. Nejde tedy o exotickou raritu, ale o houbu, na kterou lze narazit při procházce městským parkem.
VIDEO Drobné amatoxinové bedly: malý klobouk, velké nebezpečí
Vedle bedly zahradní existuje ještě závažnější skupina rizikových příbuzných, drobné druhy rodu
Lepiota. Jejich klobouky měří často pouhých 15 až 40 milimetrů, stavba plodnice je křehčí a prstenec bývá pomíjivý, snadno zanikající. Právě tyto miniaturní houby představují skutečně smrtelné riziko, protože obsahují amatoxiny, cyklické peptidy, které poškozují buňky vazbou na RNA polymerázu II. Toxikologicky se chovají stejně jako muchomůrka zelená.
Toxikologické informační středisko VFN řadí malé amatoxinové bedly (například bedlu chřapáčovou, hnědočervenou či hnědovínovou) do faloidního syndromu. Příznaky se dostavují pozdě: úporné zvracení a průjmy nastupují až 7 až 13 hodin po konzumaci, za 24 až 36 hodin hrozí závažné poškození jater a ledvin. Česká studie publikovaná v Central European Journal of Public Health, pracující s databázemi TIS a ÚZIS za období 2019–2024, eviduje 45 prokázaných amatoxinových intoxikací se smrtností 4,4 procenta, přičemž tato čísla zahrnují i otravy muchomůrkami a dalšími rody.
Podstatné je uvědomit si, že samotná barevná reakce dužniny po řezu a přítomnost amatoxinů spolu přímo nesouvisejí. Červenání vzniká oxidací fenolických látek enzymem polyfenoloxidázou; jde o pigmentovou reakci, nikoli o projev konkrétního jedu. Amatoxiny jsou samostatná skupina toxinů. V praxi to znamená jediné: červenící bedla z parku signalizuje, že nejde o bedlu vysokou, a proto ji houbař nemá sbírat. Ale drobná bedla, která na řezu výrazně nečervená, může být přesto smrtelně jedovatá, pokud patří k amatoxinovým druhům rodu
Lepiota. Pět znaků, které v terénu rozhodují o bezpečném sběru
Spolehlivá identifikace nikdy nestojí na jediném kritériu. Při hodnocení bedel v terénu se vyplatí sledovat soubor pěti znaků současně:
Velikost klobouku: bedla vysoká dorůstá 10–30 cm, bedla zahradní obvykle 8–18 cm, drobné jedovaté bedly rodu Lepiota často jen 1,5–4 cm. Povrch a kresba třeně: u bedly vysoké výrazné tygrované rozpraskání, u zahradní hladší povrch bez kontrastní kresby. Báze třeně: bedla vysoká má mírně rozšířenou bázi, bedla zahradní nápadnou masivní hlízu. Reakce dužniny na řez: podélný řez vést přes klobouk a celý třeň až k bázi, vyčkat a sledovat případný přechod z bílé do oranžova či červena. Stanoviště: prosvětlený les a louka svědčí pro bedlu vysokou; park, zahrada, kompost a skleník zvyšují pravděpodobnost setkání s bedlou zahradní nebo drobnými jedovatými druhy.
Žádný z těchto znaků sám o sobě nestačí. Teprve jejich kombinace dává houbařovi dostatečnou jistotu. Podle nás platí pro nadcházející sezónu jedno prosté pravidlo: červenající bedly z parků a zahrad do košíku nezařazovat. A u jakékoli drobné „bedličky“ s kloboukem pod pět centimetrů zachovat maximální obezřetnost, protože právě v této velikostní kategorii se skrývají druhy se smrtelným potenciálem.
Co dělat při podezření na otravu houbami
Pokud se po konzumaci hub dostaví zvracení, průjmy nebo jiné zažívací potíže, IKEM doporučuje při vědomí vyvolat zvracení, podat 5 až 10 tablet aktivního uhlí a neprodleně vyhledat lékaře nebo zavolat záchrannou službu. Zvláště zrádný je pozdní nástup příznaků; odstup delší než šest hodin od jídla naznačuje možnou amatoxinovou otravu, která vyžaduje okamžitou intenzivní péči. Zbytky houby nebo alespoň fotografii plodnice je vhodné uchovat pro toxikologické vyšetření.
Problém jedovatých bedel na člověkem ovlivněných stanovištích přitom česká mykologie sleduje přinejmenším od roku 2007, kdy jej rozebíral Vladimír Antonín v Mykologických listech. Nejde o novinku poslední sezóny, ale o dlouhodobě známé riziko, které si každoročně vybírá svou daň.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková