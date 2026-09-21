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Rána pro českou reprezentaci. Zimu vyřadila noha, Vlček musí na rezonanci

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Česká obrana přišla dva dny před srazem o stopera s 26 reprezentačními starty. A druhý slávistický obránce čeká na verdikt magnetické rezonance.
Rána pro českou reprezentaci. Zimu vyřadila noha, Vlček musí na rezonanci

Rána pro českou reprezentaci. Zimu vyřadila noha, Vlček musí na rezonanci

Zdroj: SK Slavia Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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