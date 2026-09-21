Rána pro českou reprezentaci. Zimu vyřadila noha, Vlček musí na rezonanci

Nedělní večer přinesl po ligovém šlágru Slavie s Plzní dvě zprávy, které se netýkaly výsledku na hřišti. Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci oznámil, že David Zima na reprezentační sraz neodjede, den předtím zkoušel trénovat, ale sám řekl, že nechce riskovat. A Tomáš Vlček, který už o poločase proti Plzni hlásil problémy s tříslem, míří na rezonanci. Jasno má být v úterý po posouzení klubovým i reprezentačním lékařem. Česko přitom za šest dní vstupuje do čtyřzápasového bloku Ligy národů proti Chorvatsku, Anglii a Španělsku.
Patnáct dnů, které Zimu stály sraz
Zimova zdravotní osa začala 5. září v ligovém zápase se Zbrojovkou. Už ve 20. minutě dostal ránu do hlavy a musel střídat, podle Trpišovského šlo o lehčí otřes mozku. Přesto se pětadvacetiletý stoper stihl vrátit do základní sestavy na domácí zápas Ligy mistrů s Lens o pět dní později. Jenže o poločase znovu střídal. Tentokrát kvůli něčemu jinému.
„Má něco s vazy,“ řekl Trpišovský po utkání s Lens. Podle záznamu tiskové konference šlo konkrétně o výron kotníku. Od té chvíle Zima nenastoupil. Vynechal ligu v Teplicích, pohárový Varnsdorf i sobotní duel s Plzní. Když ho 18. září reprezentace zařadila do nominace, vypadalo to jako signál, že se blíží návrat. O dva dny později Trpišovský vysvětlil opak: „David nebude. Včera zkoušel trénovat, ale sám říkal, že nechce riskovat. Udělal maximum.“
Přesný termín návratu klub neoznámil. Jisté je jen to, že od zásahu do hlavy proti Zbrojovce odehrál Zima pouhý poločas.
Vlček dohrál, ale tříslo hlásilo problém
Vlčkův případ je zatím méně definitivní, a právě proto nervóznější. Stoper odehrál celý zápas s Plzní, ale už o přestávce hlásil potíže v oblasti třísla. Trpišovský po utkání potvrdil, že hráč jede na magnetickou rezonanci, která má určit rozsah poškození. „Uvidí se v úterý,“ dodal kouč s tím, že stav posoudí společně klubový a reprezentační doktor.
Na rozdíl od Zimy tedy Vlček není ze srazu odhlášený. Ale není ani potvrzený. A právě tahle nejistota komplikuje přípravu reprezentačního realizačního týmu víc, než by komplikovala jasná zpráva, ať už dobrá, nebo špatná.
Proč to bolí víc než obvykle
Zářijový sraz Santiho Denii není klasické dvouzápasové okno. Česko hraje čtyři utkání za jedenáct dní: 26. září doma s Chorvatskem, 29. září doma s Anglií, 3. října ve španělském Oviedu a 6. října na Wembley. Skupina A3 Ligy národů je elitní společnost, první dva postupují do čtvrtfinále, poslední dva riskují sestup.
Zima do tohoto bloku vstupoval jako jeden z nejzkušenějších stoperů nominace. Podle přehledu na iDNES.cz má na kontě 26 reprezentačních startů a gól. Trpišovský ho ještě koncem srpna po derby se Spartou označil za součást „páteře týmu v defenzivě“. Po mistrovství světa navíc ukončili reprezentační kariéru Tomáš Holeš a Jaroslav Zelený, zkušenostní polštář v zadní řadě se tenčí.
Uvnitř nominace zůstávají jako stoperské varianty Robin Hranáč a Štěpán Chaloupek. Ladislav Krejčí může alternovat ve středu tříčlenné obrany. Pokud by ale vedle Zimy vypadl i Vlček, problém se přesouvá z roviny kvality do roviny prostého počtu přirozených stoperů na čtyři zápasy v jedenácti dnech.
Slavistická marodka jako systémový problém
Zima a Vlček nejsou ojedinělé případy. Trpišovský po zápase s Plzní zmínil i Tomáše Chorého, kterého dlouhodobě trápí koleno a čekají ho další vyšetření. Už po ligovém duelu v Teplicích 13. září mluvil kouč o osmi chybějících hráčích a zranění Mojmíra Chytila. Slavia odehrála mezi 5. a 20. zářím pět soutěžních zápasů za patnáct dní: ligu, Ligu mistrů, znovu ligu, pohár a znovu ligu.
Přímou kauzalitu mezi programem a zraněními Trpišovský veřejně nepojmenoval. Ale pět zápasů za dva týdny s omezenou rotací a nabobtnanou marodkou mluví samy za sebe. Michal Sadílek po zlomeném nosu dál nastupoval, protože musel. Slavia šla do reprezentační pauzy na kolenou, a teď za to platí i národní tým.
Co bude dál
K sobotnímu večeru nebyla oznámena žádná dodatečná nominace za Zimu. Pokud úterní rezonance potvrdí Vlčkovy potíže, tlak na doplnění kádru výrazně vzroste. Denia bude muset reagovat buď vnitřním přeskládáním, nebo povoláním nového jména.
Úterý rozhodne o Vlčkovi. O Zimovi už rozhodla patnáctidenní spirála zápasů, na jejímž konci stoper sám řekl: nechci riskovat.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl