Sběratelé z celého světa hledají jednu starou lampu a platí za ni desítky tisíc. Možná ji máte na půdě a nevíte o tom

Rozdíl mezi čtyřmi stovkami a deseti tisíci korun přitom nedělá samotné stáří kusu. Způsobuje ho trojice faktorů: rozpoznatelný autor, konkrétní model a stav, v jakém lampa přežila šest dekád v československé domácnosti. Josef Hůrka navrhl pro pražský podnik NAPAKO desítky svítidel, z nichž se řada stala běžnou součástí bytového vybavení od padesátých let minulého století. Dnes právě ta všednost hraje sběratelům do karet, mnozí mají Hůrkův design na půdě, aniž tuší, že drží kus s mezinárodní poptávkou.
Proč sběratelé loví právě Hůrkovy trojnožky
Josef Hůrka vstoupil do NAPAKA s výtvarným jazykem, který mísil meziválečný funkcionalismus s hravostí bruselského stylu. Jeho trojnožkové stolní lampy, štíhlé ocelové nohy, kuželové nebo opálové stínidlo, čistá silueta bez zbytečného dekoru, se staly vizitkou podniku a část z nich bývá spojována s československým pavilonem na EXPO 58. Právě tahle kombinace autorského jména, rozpoznatelného tvaru a historické vazby na Brusel z nich udělala předmět, po kterém sahají kupci od Prahy po New York.
Na globální platformě 1stDibs se Hůrkovy lampy drží v permanentní nabídce. Kusy lokalizované v Česku, Polsku, Německu, Rakousku i Spojených státech potvrzují, že jde o živý mezinárodní segment. A na podzim 2026 téma posílí dvě velké pražské výstavy: Uměleckoprůmyslové museum i Designblok chystají expozice věnované československým retro lampám.
Kolik reálně stojí Hůrkova lampa v roce 2025
Cenové rozpětí je obrovské a závisí na kanálu, stavu a schopnosti prodejce kus správně popsat. Orientační přehled z otevřených zdrojů:
Kanál a stav Cena Poznámka Aukro, nalezový stav, slabý popis 451 Kč Prodáno červen 2025 Aukro, poškozená trojnožka 1 150 Kč Bez příhozu, duben 2024 Český vintage dealer, typ 1618 6 500 Kč Trojnožka, vazba na EXPO 58 Český vintage dealer, typ 1630 8 500 Kč Stolní lampička Český vintage dealer, typ 1715/0519 11 550 Kč Trojnožka s opálovým sklem Britská aukce, běžnější stolní kus cca 1 800–3 400 Kč 60–110 liber, konec roku 2025 1stDibs, dealerská nabídka od 359 EUR výše Trojnožka z roku 1954 za 500 EUR
Vyšší tisíce a desetitisíce tedy dávají smysl u dobře určených, zachovalých nebo dealersky prezentovaných exemplářů. Kdo prodá neočištěný kus bez fotky spodku a bez zmínky o autorovi, skončí řádově jinde.
Jak doma poznat, že máte Hůrkův originál
Základní domácí checklist zvládne každý, kdo lampu vynese ze sklepa na denní světlo:
Trojnožka — tři štíhlé kovové nohy, často černě lakované, tvoří charakteristickou siluetu. Stínidlo — kuželový tvar, mléčně lakovaný kov nebo opálové sklo; u některých modelů výškově nastavitelné. Značení — hledat razítko nebo štítek NAPAKO, typicky na spodní straně nebo u objímky. Zahraniční dealeři výslovně uvádějí „Napako marked“. Materiál — ocel, hliník, kov; žádný plast, žádný textil. Právě tím se originál odlišuje od současných trojnožkových lamp z retailu za tři tisíce korun. Dokumentace — nafotit spodek, objímku, vypínač, kabel a každou stopu značení. Tyto snímky rozhodují o tom, zda kus prodáte za stovky, nebo za tisíce.
Důležitý detail: trojnožkové modely se na trhu objevují pod různými typovými označeními. Český dealer Nanovo pracuje s typy 1618 a 1715/0519, zahraniční platformy často uvádějí jen obecné „tripod table lamp“. Typologický zmatek kolem číselných označení je na sekundárním trhu běžný a sám o sobě nesnižuje hodnotu kusu, pokud souhlasí tvar, materiál a značení.
Kde a jak Hůrkovu lampu prodat za odpovídající cenu
Praktický postup má tři větve podle ambice prodejce. Nejrychlejší česká cesta vede přes Aukro, stačí kvalitní fotky a popis, ale výsledná cena závisí na konkurenci a načasování. Kdo chce orientační odborný odhad, může využít služby specializovaných starožitníků, jako je pražská Starožitnosti AVA, která nabízí ocenění z fotografií a rozměrů.
Nejvyšší cenovou laťku drží mezinárodní kanály. Britské aukční síně Chorley’s a Auctioneum prodaly Hůrkovy kusy na konci roku 2025, platforma 1stDibs zprostředkovává dealerské nabídky pro globální publikum. Klíčem k vyšší realizaci je vždy totéž: přesný popis, dohledané autorství, přiznaný stav a transparentně uvedené zásahy. Běžná výměna kabelu cenu nesráží, pokud je přiznaná. Chybějící původní lak nebo vyosené nohy ano.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková