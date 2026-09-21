Jeden zásah v září donutí papriky dozrát ještě na keři. Kdo ho neudělá včas, sklidí jen zelené a tvrdé plody

Odpověď závisí na jednom prostém zásahu, který zabere pár minut. Paprika v tuto chvíli nepotřebuje další květy ani nové drobné plůdky. Potřebuje přesný opak: zbavit se jich. Každý čerstvě nasazený květ a každý maličký plod, který se na větvičce objevil teprve nedávno, odčerpává cukry a živiny starším, plně dorostlým plodům. Ty jediné mají reálnou šanci stihnout cestu od zelené k červené, žluté nebo oranžové, než teploty klesnou pod nulu. Princip je jednoduchý: omezit konkurenci na keři a nechat rostlinu soustředit veškerou sílu tam, kde to ještě dává smysl.
Proč paprika na podzim přestává spolupracovat
Uvnitř každého keře probíhá tichá bitva o zdroje. Botanici ji popisují jako soutěž „zdroj a odběratel“ (source–sink): listy vyrábějí asimiláty (source) a jednotlivé orgány, květy, plody i nové výhony, o ně soupeří (sink). Když na rostlině zůstávají desítky drobných plůdků a stále přibývají další květy, energie se tříští mezi příliš mnoho odběratelů.
Studie o source–sink vztazích u rodu Capsicum potvrzuje, že snížení počtu konkurenčních sinků zlepšuje hmotnost i kvalitu zbývajících plodů.
Na jaře a v létě si rostlina tuto rozptýlenou strategii může dovolit, má před sebou měsíce tepla a světla. V září se ale pravidla mění. Kratší dny, slabší sluneční záření a chladnější noci zpomalují fotosyntézu i metabolismus. Listy produkují méně cukrů, a přesto je o ně stále stejný hlad. Výsledek: starší papriky se vybarvují zoufale pomalu a nové násady stejně do mrazu nedorostou do použitelné velikosti.
Kolik času zbývá do prvního mrazu, a proč každý týden rozhoduje
Sladká paprika potřebuje zhruba 35 až 45 dní od rozkvětu do plné zralosti. Barevné odrůdy (červené, žluté, oranžové) vyžadují oproti zelené sklizni ještě dalších 10 až 20 dní navíc, jak uvádí
Utah State University Extension. Květ, který se otevře v polovině září, by tedy teoreticky dozrál nejdříve koncem října. Jenže právě tehdy v mnoha českých polohách přicházejí první mrazíky.
Orientační mediány prvního podzimního mrazu pro vybraná česká města:
Lokalita Orientační medián prvního mrazu Jihlava 15. října Hradec Králové 17. října Praha 18. října Ostrava 18. října Liberec 20. října Zlín 21. října Brno 24. října
Data ze stanice
Praha-Libuš ukazují dlouhodobý průměr prvního mrazového dne 22. října, ale extrémně časný výskyt spadl už na 1. října. Na Vysočině, v mrazových kotlinách Kokořínska nebo v podhorských oblastech bývá riziko ještě vyšší. Spoléhat na to, že „dva týdny navíc ještě budou“, může v některých ročnících vyjít naprázdno.
Právě proto je září klíčový měsíc pro rozhodnutí: květy nasazené teď už v drtivé většině českých zahrad nestihnou doběhnout do sklizně.
Zdroj fotografie: Foto: Freepik Jak vypadá správné podzimní probrání keře krok za krokem
Zásah je technicky triviální a zvládne ho kdokoli. Stačí projít keř a vyštípnout:
Všechny nově otevřené květy a poupata, ty už nemají šanci vytvořit zralý plod. Drobné plůdky menší než vlašský ořech, založené příliš pozdě, aby dorostly a vybarvily se. Poškozené nebo deformované listy, které odebírají energii, aniž by přispívaly k fotosyntéze.
Důležité: větve paprik bývají ke konci vegetace křehké. Plody a květy raději opatrně uštipujte nehtem nebo čistými nůžkami, netahejte silou. A pozor na přehnané odlistění: listy zůstávají zdrojem energie i stínem, který chrání plody před spálením sluncem. Příliš řídký listový kryt zvyšuje riziko takzvaného sunscaldu, tedy světlých popálených skvrn na slupce.
Na keři po probrání zůstanou jen plně dorostlé papriky a ty, které se už lámou do cílové barvy. Právě jim teď rostlina věnuje veškeré zbývající asimiláty.
Které plody zachránit na keři a které raději sklidit do tepla
Orientační vodítko pro třídění úrody na konci sezony:
Plně dorostlé, začínající se vybarvovat: nechat na keři co nejdéle, ideálně až do předpovědi prvního mrazu. Na rostlině dozrají sladší a nutričně bohatší. Plně dorostlé, stále zelené : pokud hrozí mráz do týdne, sklidit. Část z nich se dokáže dobarvit doma při teplotě kolem 15–20 °C a dostatku světla, zejména pokud už jsou na prahu přechodu do barvy (stadium breaker). Malé, tvrdé, nedorostlé: šance na dozrání po sklizni je minimální. Paprika patří mezi neklimakterické plodiny, takže bez rostliny a bez dostatečného vývojového stadia se vybarvování prakticky zastaví.
Zajímavý trik pro extrémní situace: před očekávaným mrazem lze vytáhnout celou rostlinu i s kořeny a zavěsit ji v garáži, sklepě nebo jiném chráněném prostoru. Plody na ní mohou ještě několik dní čerpat zbytky živin a pokračovat v dozrávání.
University of Maryland Extension tento postup výslovně doporučuje jako poslední záchrannou variantu. Balkónové a terasové papriky: stejný princip, vyšší naléhavost
Kdo pěstuje papriky v nádobách, měl by jednat ještě rychleji. Květináče a truhlíky chladnou v noci výrazně rychleji než záhon, kořenový bal vysychá prudčeji a rostlina pod dvojím stresem (chladem i kolísáním vlhkosti) vybarvuje plody ještě pomaleji. Vyštípnutí květů a drobných plodů má v kontejnerovém pěstování o to větší efekt, protože objem substrátu i zásobárna živin jsou omezené.
Zároveň platí, že nádoby lze snadno přesunout. Před chladnou nocí stačí přitáhnout květináč ke zdi domu, přikrýt netkanou textilií nebo přenést na noc do chodby. Každý den navíc v teple a světle se počítá.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková