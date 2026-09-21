Prohrabejte krabice na půdě. Jestli tam najdete tenhle příbor s číslem na rukojeti, Rakušané za něj dají majlant

Na půdách a ve spodních šuplících kredenců leží po prarodičích spousta příborů, na které roky nikdo nesáhl. Většina z nich má hodnotu obyčejného kovu. Občas se ale mezi nimi krčí sada, o kterou by se sběratelé za hranicemi doslova poprali. Rozhodne o tom jediný detail, který většina lidí nikdy nehledala, totiž drobná značka vyražená vespod na konci rukojeti.
Slovo majlant je přitom potřeba brát střízlivě. Za volnou vidličku nebo lžíci z obecného kovu nikdo jmění nedá. Skutečnou cenu má úzká skupina kusů od jednoho konkrétního výrobce, a právě po nich je v Rakousku mimořádná poptávka.
Proč zrovna Rakušané otevírají peněženku
Tím výrobcem je Berndorf, kovodělna z dolnorakouského městečka stejného jména. Podnik spojený s průmyslnickou rodinou Kruppů vyrostl v 19. století v obří výrobnu stolních příborů, jednu z největších v tehdejším Rakousku-Uhersku. Za Arthura Kruppa z ní denně vyjíždělo přes tisíc tuctů příborů a v roce 1897 firma získala titul c. a k. dvorního dodavatele.
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Pro Rakušany má značka silný citový náboj. Příbory z Berndorfu si oblíbil i císařský dvůr. Císařovna Alžběta, známá jako Sisi, jimi nechala vybavit svůj zámek Achilleion na Korfu i císařskou jachtu Miramar a část těchto servisů je dnes k vidění ve Stříbrné komnatě vídeňského Hofburgu.
Berndorf je proto pro rakouské sběratele kus národní historie a za dobře zachovalé sady platí víc než kdokoli jinde. Ve Vídni dokonce působí obchody, které se na výkup berndorfského nádobí a stříbra přímo specializují.
Medvěd na rukojeti prozradí původ
Poznávacím znamením je vzpřímený medvěd, který naráží na jméno města Berndorf. Do ochranné známky se spolu s nápisem Berndorf dostal už v roce 1890 a od té doby se razí na rub rukojeti. Když tenhle drobný emblém na příboru objevíte, držíte v ruce kus, který stojí za bližší prohlídku.
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Vedle medvěda bývá vyražené i jméno výrobce a označení kovu. U levnějších kusů narazíte na slovo Alpacca, někdy dokonce Alpacca Silber. To druhé je záludné, protože ve skutečnosti žádné stříbro neobsahuje. Samotná alpaka je jen směs niklu, mědi a zinku. Výrobci ji nasazovali jako levnou imitaci drahého kovu a hotové kusy nanejvýš potáhli tenkou stříbrnou vrstvou.
Kdy číslo znamená stříbro a kdy jen tenký povlak
Kolem čísel panuje největší nedorozumění. Lidé u nich automaticky předpokládají ryzost a myslí si, že našli masivní stříbro. U postříbřených příborů ale číslo o ryzosti nic neříká. Označuje, jak silná je vrstva stříbra nanesená na povrch, přičemž mezi nejběžnější hodnoty patřilo 90, ale potkáte i 60 nebo 120.
Něco jiného je ryzost u pravého stříbra, kterou prozrazují čísla jako 800 nebo 925. Pokud tedy u medvěda místo alpaky uvidíte číslo 800, máte štěstí. To je ryzí stříbrná řada Berndorfu a ta bývá ze všeho nejcennější. Rozdíl mezi obojím je pro cenu zásadní, tak si značky přečtěte pořádně.
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Cenu nakonec dělá hlavně úplnost soupravy a dochovaná původní kazeta. Samotný kov je až druhořadý. Sada pro šest nebo dvanáct osob, které nic nechybí a která leží v původní etui, hraje úplně jinou ligu než hrst volných lžic ze zásuvky.
Kompletní starší souprava v dochované původní kazetě má u sběratelů mnohem vyšší cenu než hrst volných lžic ze zásuvky. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Osamocená vidlička nebo lžíce z alpaky je v jádru obecný kov, takže za ni nikdo velké peníze nedá. Kompletní starší souprava v původním pouzdře je ale úplně jinde. Na rakouském sběratelském trhu se takové sady v přepočtu prodávají řádově za tisíce až desítky tisíc korun a u vzácných raných kousků z časů Arthura Kruppa jde cena ještě výš.
Čím si cenu snadno srazíte sami
Před prodejem odolejte pokušení příbory vyleštit do vysokého lesku. Silná leštidla ubrousí jemné rytiny a hlavně sundají tmavou patinu, kterou kov nasbíral za desítky let. Sběratelé přitom za takhle prošlý povrch připlácejí, takže naleštěný kus vypadá jako laciná novinka a jde s cenou dolů.
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Stejně tak se vyhněte sběrnám, které kov kupují na váhu. Tam by i pečlivě značená berndorfská sada putovala rovnou do tavicího kelímku a přišli byste o všechno, co jí přidává původ. U dražších souprav se vyplatí oslovit aukční síň nebo je nabídnout přímo někomu, kdo Berndorf sbírá.
A ještě předtím, než na obchod kývnete, si medvěda i číslo pořádně zkontrolujte. Za pár vteřin poznáte, jestli držíte ryzí stříbrnou řadu 800, nebo jen postříbřenou alpaku, u které se velká částka čekat nedá.
Zdroje: https://de.wikipedia.org/wiki/Berndorfer_Metallwarenfabrik, http://zlatnictvi.net/punc-berndorf-alpaka/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/znacka-stribro-cena/, https://www.fajntip.cz/clanky/stare-pribory-po-babicce-mohou-mit-cenu-az-100-000-kc-rozhoduje-znacka-na-zadni-strane-20260831-11091.html, https://www.tiscali.cz/kdo-ma-doma-pribory-v-puvodnim-pouzdre-at-se-podiva-na-rukojet-sberatele-za-ne-plati-az-65-000-kc-727202