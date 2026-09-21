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Prohrabejte krabice na půdě. Jestli tam najdete tenhle příbor s číslem na rukojeti, Rakušané za něj dají majlant

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Dennívýzva
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Na půdách a ve spodních šuplících kredenců leží po prarodičích spousta příborů, na které roky nikdo nesáhl. Většina z nich má hodnotu obyčejného kovu. Občas se ale mezi nimi krčí...
Prohrabejte krabice na půdě. Jestli tam najdete tenhle příbor s číslem na rukojeti, Rakušané za něj dají majlant

Prohrabejte krabice na půdě. Jestli tam najdete tenhle příbor s číslem na rukojeti, Rakušané za něj dají majlant

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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