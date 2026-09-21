Experti označili 1 nejhorší koření do polévky. Má ho v kuchyni skoro každá česká domácnost

Do polévky ho sype skoro každý a bere ho jako naprostou samozřejmost. Sáhne po něm, když chce rychle dochutit vývar, gulášovku i obyčejnou zeleninovou. Právě tahle univerzální kořenicí směs je ale podle odborníků na výživu to nejhorší, co v české kuchyni skončí v hrnci. Důvod se skrývá hned na začátku složení na obalu.
Kořenicí směs, kterou má doma téměř každý
Řeč je o univerzálních zeleninových kořenicích směsích a polévkových dochucovadlech. Jsou to ty barevné sáčky a kelímky, které stojí v regálech supermarketů vedle sebe a slibují chuť poctivé zeleniny. Celé generace hospodyň se na ně naučily spoléhat a berou je jako základ dobré polévky.
Zádrhel je v tom, že název i obal lákají na sušenou zeleninu a bylinky, jenže hlavní chuť nedělá petržel ani celer. Obstarají ji úplně jiné složky, které byste v takovém koření nečekali.
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Stačí přečíst etiketu a hned pochopíte, proč odborníci varují. Na prvním místě, tedy v největším množství, bývá obyčejná kuchyňská sůl. U řady univerzálních směsí tvoří sůl přes polovinu obsahu a u těch nejlevnějších ještě podstatně víc.
Skutečné sušené zeleniny, kvůli které si směs kupujete, bývá uvnitř jen kolem desetiny až pětiny, u některých směsí ještě méně. Dochucují ji pak zvýrazňovače chuti, hlavně glutamát sodný, k tomu cukr, škrob a někdy aroma nebo barvivo. Kupujete tedy hlavně draze zabalenou solenou směs, která má jen chutnat jako zelenina.
Složení typické univerzální směsi přehledně shrnuje následující tabulka:
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Složka Obvyklý podíl ve směsi kuchyňská sůl přes polovinu obsahu, u nejlevnějších ještě víc sušená zelenina často jen kolem desetiny až pětiny, u některých míň glutamát sodný, cukr, škrob, někdy aroma nebo barvivo zbytek Sůl je skutečný důvod k opatrnosti
Tady začíná ta část, která se týká zdraví. Zdravou hranicí je podle Světové zdravotnické organizace pět gramů soli denně, což je u dospělého zhruba jedna čajová lžička. Průměrný Čech jí ale podle Státního zdravotního ústavu sní kolem patnácti gramů, tedy až třikrát víc, než je zdrávo.
Nadbytek soli přitom zvyšuje krevní tlak a zatěžuje srdce i cévy. Univerzální kořenicí směs je navíc skrytý zdroj soli, protože ji do jídla dostanete, aniž byste vůbec sáhli po slánce. Lidé s vysokým tlakem nebo se srdečními potížemi by proto měli být obzvlášť opatrní a svůj jídelníček probrat s lékařem.
Glutamát: co mu vyčítat a co ne
Glutamát sodný, na obalech značený jako E621, má mezi lidmi špatnou pověst a je dobré si ujasnit, jak to s ním doopravdy je. Evropské i světové potravinové úřady ho v běžném množství pokládají za bezpečný, takže z jedné porce polévky strašáka dělat nemusíte.
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Háček je jinde. Glutamát zvýrazní chuť tak dovedně, že jídlo působí bohatě, i když je v něm skutečných surovin málo. Člověk si navíc na výraznou slanou chuť zvykne a přirozeně ochucené jídlo mu pak připadá mdlé. Výsledkem bývá, že po směsi sáhnete častěji a přisolíte víc, čímž se všechno vrací zpátky k tomu hlavnímu riziku, kterým je sůl.
Čím univerzální směs nahradit
Dobrá zpráva je, že se bez ní docela snadno obejdete a o chuť nepřijdete. Základ udělá čerstvá nebo usušená kořenová zelenina, tedy mrkev, celer, petržel, pórek a cibule. Výraznou vůni pak dodají bylinky jako libeček, majoránka, tymián nebo čerstvá petrželka.
Univerzální směs snadno nahradí čerstvá kořenová zelenina a bylinky, ze kterých si vlastní směs usušíte za pár korun. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Vlastní směs si můžete usušit a rozmixovat na celou zimu za pár korun. A když přece jen sáhnete po kupovaném koření, čtěte složení odzadu. Čím dřív je v seznamu sůl a glutamát a čím níž skutečná zelenina, tím hůř. Osvědčí se také solit až na konci vaření a raději méně, protože přidat se dá vždycky.
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Zdroje: https://www.kupi.cz/magazin/clanek/33975-instantni-polevky-rizika-zdravi-tipy, https://szu.gov.cz/aktuality/cesi-soli-az-trikrat-vice-nez-by-meli/, https://www.toprecepty.cz/clanky/3126-polevkove-koreni-byva-plne-soli-a-umelych-prisad-vyrobte-si-vlastni-za-par-korun/, https://www.prozeny.cz/clanek/zdravi-a-zivotni-styl-polevky-v-pytliku-pro-a-proti-kontrolujte-slozeni-nejhorsi-je-glutamat-sodny-96438, https://www.nespechej.cz/clanky/toto-je-nejhorsi-koreni-do-vyvaru-nikdy-ho-tam-nedavejte-20260611-8755.html