Nenápadný otvor na spodku visacího zámku není výrobní vadou. Jeho praktický účel majitelé ocení hlavně během zimy

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Nenápadný otvor na spodku visacího zámku není výrobní vadou. Jeho praktický účel majitelé ocení hlavně během zimyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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S visacím zámkem se v životě setkal snad každý. Tento jednoduchý mechanismus často dokáže ochránit váš majetek. Bez malého otvoru by však nefungoval správně.
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Zdroj: Fotografie: Donald Trung Quoc Don / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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