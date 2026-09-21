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Tenhle účes nosí ukrajinské seniorky 60+. Teď se dostal i do Česka a podle kadeřnic omladí obličej o 10 letPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Když se ukrajinské ženské magazíny letos pustily do rad pro ženy po šedesáti, jeden střih se v nich objevil opakovaně. Čeští kadeřníci ho dobře znají, se zralým věkem se ale spojuje teprve teď. Deset let z občanky vám sice žádné nůžky neuberou, obličej ovšem dokáže příjemně osvěžit.
Tenhle účes nosí ukrajinské seniorky 60+. Teď se dostal i do Česka a podle kadeřnic omladí obličej o 10 let
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Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...Všechny články tohoto autora →
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