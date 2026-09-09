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Dekarbo update | Obnova přírody v EU nabírá zpoždění

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Plány na obnovu přírody odevzdalo Evropské komisi jen pět z 27 zemí. Česko mezi nimi není a svůj návrh drží v šuplíku. Mezitím se v Bruselu rozjíždí bitva o revizi emisních povolenek.
Dekarbo update | Obnova přírody v EU nabírá zpoždění

Dekarbo update | Obnova přírody v EU nabírá zpoždění

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Update EU

Web se zaměřuje na dění v Evropské unii a jeho dopady na Českou republiku. Přináší články o politických rozhodnutích, legislativě, ekonomice i aktuálních tématech, která formují vztah mezi evropskými institucemi a domácím prostředím.Obsah nabízí přehledné vysvětlení evropských procesů a jejich...

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